Bolu vefat edenler.. 29 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HİKMET ÜNAL
Sağlık Mahallesi halkından, İhsan ÜNAL’ın eşi, Sebahattin ve İbrahim ÜNAL’ın anneleri;
Cenazesi bugün Mudurnu Cuma Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Mudurnu Cuma Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ADEM PALACI
Akpınar Mahallesi halkından, Hatice PALACI’nın eşi, Salih ve Hüseyin PALACI’nın babaları, Şükran ve Zülfiye PALACI’nın kayınbabaları;
Cenazesi bugün Sazak Kınık Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Sazak Kınık Köyü mezarlığına defnedilecektir.
FEHMİ DURAK
Sümer Mahallesi halkından, merhum Hacer Fatma DURAK’ın eşi, Gülsen UĞURLU ve Sebahattin DURAK’ın babaları, Emine Müzeyyen DURAK’ın kayınbabası, Garanti Bankası’ndan emekli Sümer Mahallesi Camii Derneği eski başkanı;
Cenazesi bugün Sümer Mahallesi merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Sümer Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.