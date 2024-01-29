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Bolu vefat edenler.. 29 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 29 Ocak 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 29 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HİKMET ÜNAL

Sağlık Mahallesi halkından, İhsan ÜNAL’ın eşi, Sebahattin ve İbrahim ÜNAL’ın anneleri;

Cenazesi bugün Mudurnu Cuma Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Mudurnu Cuma Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ADEM PALACI

Akpınar Mahallesi halkından, Hatice PALACI’nın eşi, Salih ve Hüseyin PALACI’nın babaları, Şükran ve Zülfiye PALACI’nın kayınbabaları;

Cenazesi bugün Sazak Kınık Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Sazak Kınık Köyü mezarlığına defnedilecektir.

FEHMİ DURAK

Sümer Mahallesi halkından, merhum Hacer Fatma DURAK’ın eşi, Gülsen UĞURLU ve Sebahattin DURAK’ın babaları, Emine  Müzeyyen DURAK’ın kayınbabası, Garanti Bankası’ndan emekli Sümer Mahallesi Camii Derneği eski başkanı;

Cenazesi bugün Sümer Mahallesi merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Sümer Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
# emekli

29 Oca 2024 - 09:38 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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