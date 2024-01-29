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29 Ocak 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 29 Ocak 2024 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
29 Ocak 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün! mask
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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ  29 Ocak OLAN İŞ İLANLARI

DÖRTDİVANBELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.) 

BOLU ER GIDA HAYVANCILIK NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. -Muhasebe Uzmanı 

29 Oca 2024 - 09:59 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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