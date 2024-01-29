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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 Ocak OLAN İŞ İLANLARI

DÖRTDİVANBELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.)

BOLU ER GIDA HAYVANCILIK NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. -Muhasebe Uzmanı