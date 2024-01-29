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Bolu Dağı’nda ulaşım sorunu yaşanmıyor!

Bolu Dağı ve Düzce, kar yağışının etkisi altında! Ancak, kar engeli ekiplerin başarılı çabaları sayesinde ulaşımı aksatmıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı’nda ulaşım sorunu yaşanmıyor! mask
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Bolu Dağı'nda Karla Mücadele Hız Kesmiyor

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışına karşı Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelişen duruma rağmen, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Düzce'nin Zirvelerinde 1 Metreye Varan Kar Kalınlığı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun yağış, kar kalınlığını yer yer 1 metreye kadar çıkardı. Karayolları ekipleri, Düzce'nin bu karlı manzarasıyla başa çıkmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Aralıksız Çalışma: Tuzlama ve Kar Küreme Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar yağışının etkilediği bölgelerde hazır bekleyen ekipler, anında müdahaleyle ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Sürücüler Kar Topu Keyfini Yaşıyor

Bolu Dağı'nı tercih eden sürücülerden bazıları, araçlarını yol kenarlarına park ederek aileleriyle birlikte kar topu oynuyor. Karın keyfini sürerken, ekiplerin çalışmaları sayesinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.
# düzce, hız

29 Oca 2024 - 10:14 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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