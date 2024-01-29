Bolu Dağı’nda ulaşım sorunu yaşanmıyor!

Bolu Dağı'nda Karla Mücadele Hız Kesmiyor
Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışına karşı Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelişen duruma rağmen, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Düzce'nin Zirvelerinde 1 Metreye Varan Kar Kalınlığı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun yağış, kar kalınlığını yer yer 1 metreye kadar çıkardı. Karayolları ekipleri, Düzce'nin bu karlı manzarasıyla başa çıkmak için yoğun bir çaba harcıyor.
Aralıksız Çalışma: Tuzlama ve Kar Küreme Devam Ediyor
Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar yağışının etkilediği bölgelerde hazır bekleyen ekipler, anında müdahaleyle ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlıyor.
Sürücüler Kar Topu Keyfini Yaşıyor
Bolu Dağı'nı tercih eden sürücülerden bazıları, araçlarını yol kenarlarına park ederek aileleriyle birlikte kar topu oynuyor. Karın keyfini sürerken, ekiplerin çalışmaları sayesinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.