Offroadçılar, kar altında kalanları kurtardı!

Doğa Severleri Uyarıyoruz: Donanımsız Gelme Riskine Dikkat!

Düzce Safari Off-Road kulübü üyesi Mesut Acar, yoğun kar yağışının ardından yapılan çağrılara karşılık vererek, kar altında kalan araçları bölgelerinden kurtardıklarını belirtti. Acar, araç sürücülerine çağrıda bulunarak, "Doğa severler, Off-Roadçı arkadaşlar, lütfen dediklerinizi dinlesin" dedi. Kar lastiği olmayan, AT veya MT donanımlı lastiği olmayan veya vinci olmayan araçların donanımsız gelmemesi gerektiğini vurgulayan Acar, doğaya uygun donanımla hareket etmenin önemine dikkat çekti. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri kolları sıvayarak 25 aracı kurtardı.

Doğa Şartlarına Uygun Hareket Etme Çağrısı

Acar, "Dağların bize ihtiyacı yok, bizim dağlara ve doğaya ihtiyacımız var" diyerek, doğanın kıymetini bilmek ve korumak gerektiğini ifade etti. Kontrollü ve kurallara uygun hareket etmenin önemine vurgu yapan Acar, herkesi bu kurallara uymaya çağırdı. Offroad severlere ve doğa tutkunlarına seslenen Acar, "Herkesin bu kurallara uyması, doğayla uyum içinde olmamız için elzem" dedi.