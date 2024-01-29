BELMEK kurslarında kursiyer kadınlara sağlık taraması

Sağlık Müdürlüğü İşbirliğiyle Kursiyerlere Sağlık Taraması

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'nı daha etkili hale getirmek amacıyla Düzce Belediyesi BELMEK kurslarıyla işbirliği yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi ekibi, gezici kanser tarama tırında kursiyerleri ağırladı. Sağlık taraması, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bir dizi önemli sağlık konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Kursiyerlerin Sağlığı İçin Gezici Tarama Tırı

BELMEK kurslarına katılan kadın kursiyerler, KETEM ekibi tarafından özenle hazırlanan gezici kanser tarama tırında sağlık testlerini ücretsiz olarak yaptırma fırsatını buldular. Bu taramalar, kanser riskini erken teşhis etmek ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla büyük önem taşıyor. Sağlık taraması sırasında, rahim ağzı kanseri riski gibi konuların yanı sıra genel sağlık kontrolü de yapıldı.