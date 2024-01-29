Kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Karla Mücadele Anlık Takip Ediliyor
Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşım sorunlarını beraberinde getirebilecek potansiyele sahipti. Ancak Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anlık olarak kar temizleme çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, kar yağışının neden olduğu zorluklarla karşılaşmıyorlar.
Kritik Noktalarda Nöbetçi Ekipler Görev Başında
Kar yağışının şiddeti ve seyri göz önünde bulundurularak, hastane rampası gibi kritik bölgelerde nöbetçi ekipler görev yapıyor. Bu sayede acil durumlarda ulaşım kesintisiz bir şekilde devam edebiliyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, vatandaşların güvenliği için her detayı düşünerek hareket ediyor.
Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Geceleri ve sabah erken saatlerde ise buzlanmaların önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu sayede yolların kayganlaşması engelleniyor ve sürücülerin güvenliği sağlanıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.