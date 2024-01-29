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Kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yüksek rakımlı bölgeleri etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilememesi için Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kontrol altında tutuluyor. Özellikle Ömerli, Sarıkokmaz, Kestaneci mahallelerinde etkili olan kar yağışına karşı alınan önlemler haberimizde detaylarıyla yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Karla Mücadele Anlık Takip Ediliyor

Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşım sorunlarını beraberinde getirebilecek potansiyele sahipti. Ancak Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anlık olarak kar temizleme çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, kar yağışının neden olduğu zorluklarla karşılaşmıyorlar.

Kritik Noktalarda Nöbetçi Ekipler Görev Başında

Kar yağışının şiddeti ve seyri göz önünde bulundurularak, hastane rampası gibi kritik bölgelerde nöbetçi ekipler görev yapıyor. Bu sayede acil durumlarda ulaşım kesintisiz bir şekilde devam edebiliyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, vatandaşların güvenliği için her detayı düşünerek hareket ediyor.

Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Geceleri ve sabah erken saatlerde ise buzlanmaların önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu sayede yolların kayganlaşması engelleniyor ve sürücülerin güvenliği sağlanıyor.

29 Oca 2024 - 10:36 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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