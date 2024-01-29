Kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Karla Mücadele Anlık Takip Ediliyor

Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşım sorunlarını beraberinde getirebilecek potansiyele sahipti. Ancak Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anlık olarak kar temizleme çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, kar yağışının neden olduğu zorluklarla karşılaşmıyorlar.

Kritik Noktalarda Nöbetçi Ekipler Görev Başında

Kar yağışının şiddeti ve seyri göz önünde bulundurularak, hastane rampası gibi kritik bölgelerde nöbetçi ekipler görev yapıyor. Bu sayede acil durumlarda ulaşım kesintisiz bir şekilde devam edebiliyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, vatandaşların güvenliği için her detayı düşünerek hareket ediyor.

Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Geceleri ve sabah erken saatlerde ise buzlanmaların önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu sayede yolların kayganlaşması engelleniyor ve sürücülerin güvenliği sağlanıyor.