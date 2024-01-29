Bolu A101 Mağazalarında Şubat Fırsatları

Bolu A101'lerde Şubat Ayı İndirimleri Başlıyor
A101, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalog, cam kapaklı kare borcamdan, kase ve tatlı kaselerine, kahve yanı su bardağından ayaklı cam meyveliğe kadar birçok ürünü içeriyor. İndirimli ürünler listesi, ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim
A101'in indirimli ürünler listesinde dikkat çeken elektronik eşyalar şu şekilde:
Toshiba 65" Ultra HD Smart TV: 20.999 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android TV: 16.999 TL
Toshiba 43" Full HD Smart TV: 9.999 TL
HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu: 2.599 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu: 5.499 TL
GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 239 TL
Piranha Full HD PC Kamera: 109 TL
Ev Gereçlerinde İndirim Fırsatları
Ev gereçleri kategorisindeki indirimli ürünler ise şöyle:
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.499 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın: 2.199 TL
Kiwi Çay Makinesi: 599 TL
Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi: 549 TL
Kiwi Yumurta Pişirici: 299 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makinesi: 549 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender: 699 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü: 249 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge: 1.299 TL
Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi: 279 TL
Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti: 379 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti: 399 TL
Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim
Mutfak ve sofra ürünlerindeki indirimler ise şunlar:
Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc: 179 TL
Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc: 149 TL
Paşabahçe Frezya Kase 6'lı: 109 TL
Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li: 54,90 TL
Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı: 179 TL
Ayaklı Cam Meyvelik: 99,90 TL
Reçel Kavanozu 6'lı: 49,90 TL
Desenli Seramik Pasta Tabağı: 19,90 TL
Cam Saklama Kabı: 18,50 TL
Porselen Sufle Kabı: 22,50 TL
Cam Motivasyon Matarası: 39,90 TL
Kılıflı Cam Mug: 89,90 TL
Borosilikat Kaşıklı Baharatlık Seti 2'li: 89,90 TL
Diğer İndirimli Ürünler
A101'in indirimli ürünler listesinde yer alan diğer ürünler:
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı: 29,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı: 22,90 TL
Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL
Nehir Çay Kaşığı: 14,90 TL
5 Buçaklı Manuel Doğrayıcı: 99,90 TL
Shaker Matara 740 cc: 19,90 TL
Kilitli Saklama Kabı 3'lü: 49,90 TL
Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası: 32,50 TL
Katlanır Ürünler Mix: 27,50 TL
Kare ve Yuvarlak Sığ Kase: 29,90 TL
Benekli Kase: 49,90 TL
Mısır Kovası: 14,90 TL
Karma Tepsi Çeşitleri: 49,90 TL
A101 Bolu Mağazaların’da 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu, alışveriş severlere çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, A101 mağazalarında müşterileri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için A101 mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.