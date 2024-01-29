Bolu A101 Mağazalarında Şubat Fırsatları

Bolu A101'lerde Şubat Ayı İndirimleri Başlıyor

A101, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalog, cam kapaklı kare borcamdan, kase ve tatlı kaselerine, kahve yanı su bardağından ayaklı cam meyveliğe kadar birçok ürünü içeriyor. İndirimli ürünler listesi, ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

A101'in indirimli ürünler listesinde dikkat çeken elektronik eşyalar şu şekilde:

Toshiba 65" Ultra HD Smart TV: 20.999 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android TV: 16.999 TL

Toshiba 43" Full HD Smart TV: 9.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu: 2.599 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu: 5.499 TL

GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 239 TL

Piranha Full HD PC Kamera: 109 TL

Ev Gereçlerinde İndirim Fırsatları

Ev gereçleri kategorisindeki indirimli ürünler ise şöyle:

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.499 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın: 2.199 TL

Kiwi Çay Makinesi: 599 TL

Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi: 549 TL

Kiwi Yumurta Pişirici: 299 TL

Kiwi Çocuk Waffle Makinesi: 549 TL

Arzum Monomix Çubuk Blender: 699 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü: 249 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge: 1.299 TL

Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi: 279 TL

Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti: 379 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti: 399 TL

Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim

Mutfak ve sofra ürünlerindeki indirimler ise şunlar:

Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc: 179 TL

Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc: 149 TL

Paşabahçe Frezya Kase 6'lı: 109 TL

Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li: 54,90 TL

Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı: 179 TL

Ayaklı Cam Meyvelik: 99,90 TL

Reçel Kavanozu 6'lı: 49,90 TL

Desenli Seramik Pasta Tabağı: 19,90 TL

Cam Saklama Kabı: 18,50 TL

Porselen Sufle Kabı: 22,50 TL

Cam Motivasyon Matarası: 39,90 TL

Kılıflı Cam Mug: 89,90 TL

Borosilikat Kaşıklı Baharatlık Seti 2'li: 89,90 TL

Diğer İndirimli Ürünler

A101'in indirimli ürünler listesinde yer alan diğer ürünler:

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı: 29,90 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı: 22,90 TL

Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL

Nehir Çay Kaşığı: 14,90 TL

5 Buçaklı Manuel Doğrayıcı: 99,90 TL

Shaker Matara 740 cc: 19,90 TL

Kilitli Saklama Kabı 3'lü: 49,90 TL

Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası: 32,50 TL

Katlanır Ürünler Mix: 27,50 TL

Kare ve Yuvarlak Sığ Kase: 29,90 TL

Benekli Kase: 49,90 TL

Mısır Kovası: 14,90 TL

Karma Tepsi Çeşitleri: 49,90 TL

A101 Bolu Mağazaların’da 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu, alışveriş severlere çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, A101 mağazalarında müşterileri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için A101 mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.