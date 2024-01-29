Kar, yağmur ve fırtına bir arada!

Şehir Merkezinde Yağışın İzi

Bartın şehir merkezi, günlerdir süren şiddetli sağanak yağışların etkisi altında. Bugün de devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar su birikintileri ile dolup taşarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Bartın Irmağı'nın su seviyesi de yükselerek, endişe yaratıyor. Bazı bölgelerde ırmaklar taşma noktasına geldi ve yolun bir kısmı su altında kaldı.

Kar Kaplı Yüksek Kesimler

Şehrin yüksek kesimlerinde ise manzara tamamen değişiyor. Yağmurun yerini bu sabah itibariyle kar aldı. 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı bu bölgelerde, 40 santimetreye varan kalın kar örtüsü oluştu. Bartın-Amasra, Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak karayolları zorlu hava koşullarına rağmen açık tutulmaya çalışılıyor. Karla mücadele ekipleri anında harekete geçerek, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattılar.

Elektrik Kesintileri ve Zorlu İşçilik

Kar yağışı, elektrik kesintilerine de neden oldu. 3 köyde elektrik kesintileri yaşandı ve bu zorlu hava koşullarına rağmen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri hızla arızaları onararak, elektrik sağlamaya çalıştılar. Köyler, beyaz bir örtüyle kaplanırken, sis de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis ve Fırtına Sahilleri Vurdu

Bartın'ın Karadeniz sahillerinde ise sis ve şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Dev dalgaların sahilleri vurduğu bu bölgelerde, yük gemileri motorlarını durdurarak güvenli limanlara demir attılar. Dalga boyu, etkileyici bir şekilde 5 metreye kadar yükseldi.

Bartın, doğa olaylarının karmaşık dansına sahne olurken, halk ve yetkililer hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.