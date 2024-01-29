Kar, yağmur ve fırtına bir arada!

Şehir Merkezinde Yağışın İzi
Bartın şehir merkezi, günlerdir süren şiddetli sağanak yağışların etkisi altında. Bugün de devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar su birikintileri ile dolup taşarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Bartın Irmağı'nın su seviyesi de yükselerek, endişe yaratıyor. Bazı bölgelerde ırmaklar taşma noktasına geldi ve yolun bir kısmı su altında kaldı.
Kar Kaplı Yüksek Kesimler
Şehrin yüksek kesimlerinde ise manzara tamamen değişiyor. Yağmurun yerini bu sabah itibariyle kar aldı. 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı bu bölgelerde, 40 santimetreye varan kalın kar örtüsü oluştu. Bartın-Amasra, Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak karayolları zorlu hava koşullarına rağmen açık tutulmaya çalışılıyor. Karla mücadele ekipleri anında harekete geçerek, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattılar.
Elektrik Kesintileri ve Zorlu İşçilik
Kar yağışı, elektrik kesintilerine de neden oldu. 3 köyde elektrik kesintileri yaşandı ve bu zorlu hava koşullarına rağmen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri hızla arızaları onararak, elektrik sağlamaya çalıştılar. Köyler, beyaz bir örtüyle kaplanırken, sis de kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sis ve Fırtına Sahilleri Vurdu
Bartın'ın Karadeniz sahillerinde ise sis ve şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Dev dalgaların sahilleri vurduğu bu bölgelerde, yük gemileri motorlarını durdurarak güvenli limanlara demir attılar. Dalga boyu, etkileyici bir şekilde 5 metreye kadar yükseldi.
Bartın, doğa olaylarının karmaşık dansına sahne olurken, halk ve yetkililer hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.