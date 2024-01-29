Kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Hangi Köy Yolları Etkilendi?

Kar yağışının etkisiyle kapanan köy yolları arasında Cumayeri ilçesine bağlı Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Kızılüzüm ve Ordulu Karadere bulunuyor. Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinin yolları da ulaşıma kapanmış durumda. Ayrıca Gümüşova ilçesine bağlı Dededüzü ve Pazarcık köylerinin yolunun açılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Yığılca ilçesine bağlı Yayalatepe, Mengen, Redifler, Bekirler, Gelenöz, Kırık, Geriş, Yeniyer, Dibektaş, Tuğrul, Çukurören, Kocaatman, Hacıyeri ve Asar köylerinin yolları da ulaşıma açılması için ekipler sahada yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ekipler Kararlı Bir Şekilde Çalışıyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yol açtığı olumsuz koşullara karşı kararlı bir şekilde çalışıyor. Şu an itibarıyla sahada 26 iş makinası ve 52 personel görev yapıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çaba sarf ediyorlar.

Düzce'de Kar Yağışı: Halkın Ulaşımı Etkilendi

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, sadece köy yollarını değil, aynı zamanda halkın günlük yaşamını da etkiledi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok vatandaş, kar yağışının etkisi altında kaldı. Ancak Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kararlı çalışmaları, yol erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı oluyor.