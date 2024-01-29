Bolu'nun karlı yaylalarında unutulmaz bir macera

Bolu'nun Karlı Yaylalarında Eşsiz Bir Yürüyüş Deneyimi

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğa severler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na uzanan 13 kilometrelik doğa yürüyüşü, 30 katılımcıyla gerçekleşti. Yürüyüşün öncülüğünü Süleyman Özdoğan yaparken, artçılığını Ertuğrul Bulut üstlendi.

Yürüyüşün Başlangıcı ve Karla Kaplı Yollar

Yürüyüş, Seben - Kıbrısçık karayolunun 1366 rakımlı Berk Yaylası kavşağında başladı. Katılımcılar, soğuk havada ve tipi şeklinde yağan kar altında yürüyüşe başladılar. Yürüyüş, 10 ila 40 santimetrelik kar tabakası üzerinde devam etti. Berk Yaylası'ndaki donmuş göletin kıyısında verilen yemek molası, katılımcılara dinlenme fırsatı sundu.

Karın Keyfini Çıkaran Doğaseverler

Mola sonrasında toplu fotoğraf çekimi sırasında tekrar başlayan tipi, katılımcıların moralini bozsa da, karın durmasıyla birlikte yürüyüşe devam edildi. Yaklaşık 40 santimetrelik kar tabakası üzerinde yürüyen katılımcılar, çocukluk günlerini hatırladılar. Kar üzerinde yatanlar, hatıra fotoğrafları çektirenler ve karlı zeminde eğlenenler, yürüyüşün keyfini çıkardı.

Kuzgölcük Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na

Yürüyüş, Kuzgölcük Yaylası'nın yanından geçerken tekrar başlayan tipi ile devam etti. Soğuk kar tanelerinin yüzlerine çarpması, katılımcıları biraz üşütse de, yürüyüş son derece keyifli geçti. Etkinlik, saat 15.05'te 1348 rakımlı Kızık Yaylası'ndaki Adya Butik Otel'in yanında sona erdi.

Bolu'nun Doğal Güzellikleri Keşfedildi

Bu özel yürüyüş, katılımcılara Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu. Karla kaplı ormanlar, donmuş göletler ve tipi altında yürümek, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bolu Belediyesi'nin bu etkinliği, doğa tutkunlarını bir araya getirerek, bölgenin eşsiz güzelliklerini tanıtma fırsatı yarattı.

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu doğa yürüyüşü, katılımcılara Bolu'nun kış güzelliklerini deneyimleme şansı verdi. Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na uzanan bu yolculuk, kar altında bir macera ve doğa ile iç içe geçen keyifli anlar sundu. Bu tür etkinlikler, doğaseverlerin bölgeyi keşfetmelerine ve doğanın tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.