Gençler dağda mahsur kaldı!

Kar Yağışı Gözlemi Yaparken Mahsur Kaldılar
Gençler, kar yağışını yakından görmek için araçlarıyla dağa çıkmışlardı. Ancak talihsiz bir şekilde araçları bozuldu ve dağın ıssız bölgesinde mahsur kaldılar. Soğuk hava ve zorlu doğa koşulları ile baş başa kalan gençler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler.
AFAD Hızla Olay Yerine Ulaştı
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, gençlerin çağrısına hemen cevap vererek kurtarma operasyonunu başlattılar. Zonguldak'ın soğuk ve karla kaplı dağlarında hızla ilerleyen ekipler, arazi araçları ile mahsur kalan gençlere ulaşmayı başardılar.
Hızlı ve Etkili Kurtarma Operasyonu
AFAD ekiplerinin etkili koordinasyonu sayesinde, mahsur kalan gençler kısa süre içinde güvende olmayı başardılar. Zorlu doğa koşullarına rağmen, ekiplerin profesyonel yaklaşımı ve hızlı müdahalesi, gençlerin hayatlarını kurtardı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.