Gençler dağda mahsur kaldı!

Kar Yağışı Gözlemi Yaparken Mahsur Kaldılar

Gençler, kar yağışını yakından görmek için araçlarıyla dağa çıkmışlardı. Ancak talihsiz bir şekilde araçları bozuldu ve dağın ıssız bölgesinde mahsur kaldılar. Soğuk hava ve zorlu doğa koşulları ile baş başa kalan gençler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler.

AFAD Hızla Olay Yerine Ulaştı

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, gençlerin çağrısına hemen cevap vererek kurtarma operasyonunu başlattılar. Zonguldak'ın soğuk ve karla kaplı dağlarında hızla ilerleyen ekipler, arazi araçları ile mahsur kalan gençlere ulaşmayı başardılar.

Hızlı ve Etkili Kurtarma Operasyonu

AFAD ekiplerinin etkili koordinasyonu sayesinde, mahsur kalan gençler kısa süre içinde güvende olmayı başardılar. Zorlu doğa koşullarına rağmen, ekiplerin profesyonel yaklaşımı ve hızlı müdahalesi, gençlerin hayatlarını kurtardı.