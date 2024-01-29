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Kar yağışı şehri sarıyor

Kastamonu, kış mevsiminin en güzel haline büründü. 26 Ocak'tan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, şehir merkezini adeta bir beyaz örtüyle kapladı. Hem şehir sakinleri hem de ziyaretçiler, kışın bu eşsiz güzelliğine şahit oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Şehir Merkezinde Kış Manzaraları

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunluk kazanan kar, il merkezi ve civarında da kendini gösterdi. Vatandaşlar, bu beyaz örtü altında yeni güne merhaba dedi. Kar yağışı, şehirde kartpostallık görüntüler oluştururken, yerel halk ve turistler bu manzaraların tadını çıkardı.

Karla Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

Kastamonu Belediyesi, kar yağışı ve olası buzlanma riskine karşı tedbirlerini aldı. Belediye ekipleri, tuzlama ve kumlama çalışmaları yaparak, kazaların önüne geçti. Sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle birlikte buzlanan yollar ve kaldırımlar, belediye personeli tarafından titizlikle temizlendi.

Vatandaşların Kar Sevinci ve Kuraklık Vurgusu

Kent sakinleri, kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı. Özellikle kuraklık endişesi taşıyan vatandaşlar için, kar yağışının önemi vurgulandı. Bu doğal olay, hem su kaynaklarının yenilenmesine katkı sağlıyor hem de kış turizmine canlılık getiriyor.
# kastamonu

29 Oca 2024 - 11:09 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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