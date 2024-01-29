Kar yağışı şehri sarıyor

Şehir Merkezinde Kış Manzaraları
Kentin yüksek kesimlerinde yoğunluk kazanan kar, il merkezi ve civarında da kendini gösterdi. Vatandaşlar, bu beyaz örtü altında yeni güne merhaba dedi. Kar yağışı, şehirde kartpostallık görüntüler oluştururken, yerel halk ve turistler bu manzaraların tadını çıkardı.
Karla Mücadele ve Güvenlik Önlemleri
Kastamonu Belediyesi, kar yağışı ve olası buzlanma riskine karşı tedbirlerini aldı. Belediye ekipleri, tuzlama ve kumlama çalışmaları yaparak, kazaların önüne geçti. Sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle birlikte buzlanan yollar ve kaldırımlar, belediye personeli tarafından titizlikle temizlendi.
Vatandaşların Kar Sevinci ve Kuraklık Vurgusu
Kent sakinleri, kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı. Özellikle kuraklık endişesi taşıyan vatandaşlar için, kar yağışının önemi vurgulandı. Bu doğal olay, hem su kaynaklarının yenilenmesine katkı sağlıyor hem de kış turizmine canlılık getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.