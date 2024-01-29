- Asayiş

Dumandan etkilenen anne ve kızı, korkuttu!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Kazezkar İzzet Efendi Sokak'ta yaşanan trajik yangın, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. H.K. isimli vatandaşın evinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ciddi bir tehlike haline geldi. Olay, yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Dumandan etkilenen anne ve kızı, korkuttu! mask
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112 Acil Çağrı Merkezi Hemen Harekete Geçti

Yangını fark eden komşuların hızlı müdahalesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için hızla çalışmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi, yangının daha fazla büyümesinin önüne geçti.

Evdeki Anne ve Kızı Dumandan Etkilendi

Yangının sırasında evde bulunan anne ve kızı, yoğun duman nedeniyle zehirlenme tehlikesi yaşadı. İşitme engelli oldukları belirtilen anne ve kızı, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Durumları ve Hastane Süreci

Hastaneye ulaştırılan anne ve kızının sağlık durumları hakkında henüz net bilgi verilmedi. Ancak ilk müdahalelerin hızla yapıldığı ve her iki kişinin de sağlık ekiplerinin gözetiminde olduğu belirtildi. Tosya Devlet Hastanesi yetkilileri, anne ve kızının sağlık durumları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Yangının neden kaynaklandığına dair ilk bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri, soruşturmanın önemli bir parçası olacak. Yetkililer, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

29 Oca 2024 - 11:17 Kastamonu/ Tosya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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