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Batı Karadeniz Bölgesinde bu gün hava nasıl olacak? Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak hava durumu. 29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Meteoroloji Uyarıyor: Hazırlıklı Olun! Bugün, Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde bir olayla dikkat çekiyor: kar yağışı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan kar yağışının yaratabileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmalarını istiyor. Yerel yönetimler ise karla mücadele ekiplerini hazır tutarak, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyecek durumlara karşı tedbir almalıdır.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz Bölgesinde bu gün hava nasıl olacak? Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak hava durumu. 29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları mask
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29 Ocak 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

Sakarya; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

Düzce; En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Karla Karışık Yağmurlu

 

29 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 3°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

Kastamonu; En yüksek: 1°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
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29 Oca 2024 - 11:21 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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