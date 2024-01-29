Batı Karadeniz Bölgesinde bu gün hava nasıl olacak? Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak hava durumu. 29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

29 Ocak 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
Sakarya; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
Düzce; En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Karla Karışık Yağmurlu
29 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 3°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Kastamonu; En yüksek: 1°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.