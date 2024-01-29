29 Oca 2024 - 11:21 - Gündem

Batı Karadeniz Bölgesinde bu gün hava nasıl olacak? Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak hava durumu. 29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Meteoroloji Uyarıyor: Hazırlıklı Olun! Bugün, Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde bir olayla dikkat çekiyor: kar yağışı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan kar yağışının yaratabileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmalarını istiyor. Yerel yönetimler ise karla mücadele ekiplerini hazır tutarak, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyecek durumlara karşı tedbir almalıdır.