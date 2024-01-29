Facianın eşiğinden dönüldü, elektrik kesintisi can kurtardı!

Elektrik Kesintisinin Hayat Kurtaran Etkisi
Yangın sonucu hasar gören elektrik kablolarının yol açtığı elektrik kesintisi, beklenmedik bir şekilde bir faciayı önledi. Evdeki elektrik kesintisini fark eden Yusuf Kocaman, durumu araştırmak için dışarı çıktığında alevleri gördü. Bu durum, yangının daha büyük bir felakete yol açmasını önleyerek, 6 kişinin hayatını kurtardı.
Hızlı Müdahale ve Mahalle Dayanışması
Kocaman'ın itfaiyeye ve komşularına hızlı bildirimi sayesinde, yangına zamanında müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de katkılarıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın, Kocaman'ın evi, komşusunun evi ve yakındaki kümes ile samanlığa sıçramadan söndürüldü.
Facianın Önlenmesi: 6 Kişi ve 30 Tavuk Kurtuldu
Yangının söndürülmesiyle, Kocaman ve annesi dahil 6 kişi ve yaklaşık 30 tavuk büyük bir felaketten kurtuldu. Kocaman, yangının samanlığa sıçraması durumunda çok daha büyük bir zararın meydana gelebileceğini belirtti. Şükranlarını ifade ederken, maddi hasara rağmen can kaybının olmamasının tesellisiyle konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.