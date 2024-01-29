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Facianın eşiğinden dönüldü, elektrik kesintisi can kurtardı!

Bartın'ın Uğurlar köyünde, Yusuf Kocaman'ın evinin yanında bulunan kazan dairesinde yangın çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangın, kıvılcımların benzin bidonlarını tutuşturmasıyla şiddetlendi. Alevlerin hızla yayılmasıyla, yangın kazan dairesinden çevreye sıçradı ve elektrik kablolarını etkiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Facianın eşiğinden dönüldü, elektrik kesintisi can kurtardı! mask
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Elektrik Kesintisinin Hayat Kurtaran Etkisi

Yangın sonucu hasar gören elektrik kablolarının yol açtığı elektrik kesintisi, beklenmedik bir şekilde bir faciayı önledi. Evdeki elektrik kesintisini fark eden Yusuf Kocaman, durumu araştırmak için dışarı çıktığında alevleri gördü. Bu durum, yangının daha büyük bir felakete yol açmasını önleyerek, 6 kişinin hayatını kurtardı.

Hızlı Müdahale ve Mahalle Dayanışması

Kocaman'ın itfaiyeye ve komşularına hızlı bildirimi sayesinde, yangına zamanında müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de katkılarıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın, Kocaman'ın evi, komşusunun evi ve yakındaki kümes ile samanlığa sıçramadan söndürüldü.

Facianın Önlenmesi: 6 Kişi ve 30 Tavuk Kurtuldu

Yangının söndürülmesiyle, Kocaman ve annesi dahil 6 kişi ve yaklaşık 30 tavuk büyük bir felaketten kurtuldu. Kocaman, yangının samanlığa sıçraması durumunda çok daha büyük bir zararın meydana gelebileceğini belirtti. Şükranlarını ifade ederken, maddi hasara rağmen can kaybının olmamasının tesellisiyle konuştu.
# elektrik

29 Oca 2024 - 11:25 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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