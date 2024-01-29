Düverdüzü Köyü Camisi'nin akıbeti ne durumda

Hayırseverlerin Desteği ve Protokolün Katılımı
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve bölge protokolünün de katıldığı bu anlamlı törende, hayırsever vatandaşların katkılarıyla finanse edilen yeni caminin inşası için ilk adım atıldı. Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak görülen bu cami, Düverdüzü Köyü'nün ve Düzce'nin dini ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutacak.
Güvenli ve Modern Bir Yapıya Doğru
Deprem sonrası alınan kararlar çerçevesinde, ağır hasar gören yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreç, bölgenin güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyor. Yeni Düverdüzü Köyü Camisi, modern inşaat teknikleri ve depreme dayanıklı yapı malzemeleri kullanılarak, hem estetik hem de güvenlik açısından örnek bir yapı olacak. Bu proje, deprem sonrası iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak Düzce'nin ve Düverdüzü Köyü'nün direncini simgeliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.