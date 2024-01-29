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Düverdüzü Köyü Camisi'nin akıbeti ne durumda

Düzce'nin Düverdüzü Köyü için tarihi bir gün: 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen ve bölgede büyük yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasar gören ve ekipler tarafından yıkılan Düverdüzü Köyü Camisi'nin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Düverdüzü Köyü Camisi'nin akıbeti ne durumda mask
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Hayırseverlerin Desteği ve Protokolün Katılımı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve bölge protokolünün de katıldığı bu anlamlı törende, hayırsever vatandaşların katkılarıyla finanse edilen yeni caminin inşası için ilk adım atıldı. Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak görülen bu cami, Düverdüzü Köyü'nün ve Düzce'nin dini ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutacak.

Güvenli ve Modern Bir Yapıya Doğru

Deprem sonrası alınan kararlar çerçevesinde, ağır hasar gören yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreç, bölgenin güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyor. Yeni Düverdüzü Köyü Camisi, modern inşaat teknikleri ve depreme dayanıklı yapı malzemeleri kullanılarak, hem estetik hem de güvenlik açısından örnek bir yapı olacak. Bu proje, deprem sonrası iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak Düzce'nin ve Düverdüzü Köyü'nün direncini simgeliyor.
# düzce, deprem, estetik

29 Oca 2024 - 11:31 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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