Yardım kömüründe taş skandalı, 70 haneye ek kömür desteği

Yardım Kömüründe Taş Skandalı

Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan 800 kilogramlık kömür yardımında, kabul edilemez düzeyde taş bulunması büyük bir skandala yol açtı. Bu durum, Zonguldak Valiliği'nin 70 haneye ilave kömür desteği sağlamasıyla sonuçlandı.

Vatandaşların Şikayetleri Üzerine

M.T. isimli bir ihtiyaç sahibi, kendisine verilen yardım kömürünün taş içerdiğini ve sobada yanmadığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. M.T., "Yardım kömürü aldım, ama soba bile ısıtmıyor. Taş yakmak çok zor, yanmıyor zaten. Bize külfet oldu" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Muhtarlar da Durumdan Şikayetçi

Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Akpınar da kömürlerin kalitesizliğinden şikayetçi oldu. Akpınar, "Yıllarca kömürcülük yaptım, böyle kömür görmedim. Kömür taş ve toprak içerisinde" diyerek, mahalle sakinlerine yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Muhtar, Valilikteki toplantıda bu konunun gündeme getirildiğini ve birçok muhtarın benzer şikayetleri dile getirdiğini ifade etti.

Valilikten Zorunlu Açıklama

Yardım için satın alınan kömürde taş oranının yüksek çıkması durumunda, sözleşme gereği zararın ilgili firma tarafından telafi edileceği öğrenildi. Tespit edilen 70 haneye ilave kömür desteği sağlandığı, sorun yaşayan diğer vatandaşların da durumlarını vakıfa bildirmeleri halinde mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi. Toplamda 3 bin haneye kömür yardımı yapıldığı öğrenildi.

Zonguldak'ta yaşanan bu kömür skandalı, gıda güvenliği ve yardım malzemelerinin kalitesi konusundaki hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların ve muhtarların şikayetleri sonucu Valilik ve ilgili kurumlar, mağdur olan ailelere ek destek sağlayarak duruma müdahale etti. Bu olay, yardım malzemelerinin dağıtımı ve kalitesi konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.