29 Oca 2024 - 17:00- Gündem G:

Su altında kaçak avcılık alarmı, deniz altında yasak kafes ele geçirildi

Deniz altında kaçak avcılık yapan kişilere yönelik operasyonlarda 140 yasak kafes ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizlerdeki sürdürülebilir avcılığı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Su altında kaçak avcılık alarmı, deniz altında yasak kafes ele geçirildi mask
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Su Altında Kaçak Avcılığa Büyük Darbe

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde sürdürdüğü kaçak avcılıkla mücadele, şimdi de denizlerin altına taşındı. Kaçak avcılar, yer üstündeki faaliyetlerinin ardından şimdi de su altında yasa dışı avcılık yaparak doğal yaşamı tehdit ediyor.

Hatay'da Yüzlerce Kafesle Kaçak Avcılık

Hatay'da, kaçak avcıların su altına kurdukları yüzlerce balık kafesi, DKMP ekipleri tarafından tespit edildi. Deniz altına yerleştirilen yüzün üzerinde kafesle kanun dışı balık avlayan bu kişiler, suçüstü yakalanarak hukuki işlemlere tabi tutuldu.

Yasak Kafeslerle Doğa Katliamı

Kaçak avcılar tarafından su altına yerleştirilen ve doğa katliamında kullanılan çok sayıda kafes, yetkililer tarafından ele geçirildi. Hatay'da denizlerde kullanılması yasak olan 140 kafesin içerisindeki balıklar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, sürdürülebilir bir ekosistemin korunması gerektiğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlerin doğaya zarar verdiğini vurguladı.

Sürdürülebilir Avcılık İçin Denetimler Devam Ediyor

Hatay Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri, denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Su altı timleri, deniz tabanını sürekli olarak kontrol ederek, kaçak avcılığa karşı mücadele ediyor.

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Korunması

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan Orfoz ve Lagos gibi türlerin korunması amacıyla özel çalışmalar yürütüyor. 2023 yılı içerisinde denizlerimizde kullanılması yasak olan 140 kafes tespit edilip, içerisinde bulunan canlılar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kafesler, imha edilmek üzere ekipler tarafından ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bu operasyonlar, su altında kaçak avcılığın ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. DKMP ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kararlı mücadelesi, denizlerimizin ve içindeki canlıların korunması için büyük önem taşıyor. Bu tür yasa dışı faaliyetler, sürdürülebilir bir ekosistemi tehdit ediyor ve doğal yaşamın dengesini bozuyor.

29 Oca 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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