Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş’un yeni görev yeri belli oldu!

Bolu'dan Erzincan'a, Cengiz Çavuş'un Yeni Rolü

Öne çıkan gelişmelerden biri, Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş'un, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'ne atanması oldu. Cengiz Çavuş, Bolu'da sergilediği çalışmalarıyla tanınıyor. Bolu'daki görev süresince gerçekleştirdiği projeler ve afetlere müdahaledeki etkin yaklaşımlarıyla dikkat çeken Çavuş, Erzincan'da da bu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Kadir Çelik'in Yeni Görev Yeri Aksaray

Diğer yandan, Erzincan AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Kadir Çelik'in Aksaray AFAD İl Müdürlüğü'ne atanması da bu atamalar kapsamında gerçekleşti. Çelik'in, Aksaray'da afet yönetimi ve acil durum hazırlıklarına tecrübesiyle katkıda bulunması hedefleniyor.





Bolu AFAD İl Müdürlüğüne kim getirilecek?

Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş’un, Erzincan’a atanmasından sonra boşalan koltuğa gelecek isim netleşmedi. İddialara göre Bolu AFAD şube müdürü Celal Kürşat Bozkurt, vekaleten koltuğa geçecek isim olduğu öne sürüldü.

Erzincan ve Aksaray'da Yeni Dönem

Bu atamalar, hem Erzincan hem de Aksaray için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanında yapılan bu stratejik değişiklikler, her iki ilin de afetlere karşı hazırlıklarını ve müdahale kabiliyetlerini güçlendirecek. Erzincan ve Aksaray'ın bu yeni liderlerle birlikte afet yönetimi konusunda daha etkin ve hızlı adımlar atması bekleniyor.