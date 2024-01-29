TSK'nın DAK Taburu ve Özel Eğitimli hassas burunların hayat kurtarma başarısı

TSK'nın DAK Taburu ve Kahraman Köpekleri

Ankara'daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu'na ev sahipliği yapıyor. Bu tabur, deprem, sel ve çığ gibi doğal afet durumlarında hayati arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Özel Eğitimli Köpeklerin Hayat Kurtaran Rolü

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yetiştirilen özel köpekler, 13 aylık bir eğitim sürecinden geçerek her türlü arazi şartlarında görev yapmaya hazır hale geliyor. Bu köpekler, Asrın Felaketi olarak adlandırılan olaylarda onlarca canı kurtararak büyük bir başarıya imza atıyor.

Canlı Arama Uzmanları

Bu özel eğitimli köpekler, açık arazilerde, ormanlık alanlarda ve enkaz altında kalan kişileri yüksek doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. 200 metre mesafeden alan araması yapabilen ve 2 metre derinlikteki çığ altında canlıları bulabilen bu köpekler, enkaz aramalarında da 10 metreye kadar derinlikte başarılı sonuçlar elde ediyor.

Yüksek Başarı Oranı ve Eğitim Süreci

Veteriner Hekim Üsteğmen Ahmet Akpınar, taburun 19 arama kurtarma köpek timine sahip olduğunu ve bu köpeklerin %95 oranında başarıyla canlı tespiti yapabildiğini belirtiyor. Özellikle Belçika Malinois cinsi köpekler tercih ediliyor, zira bu cinsin arama isteği, dayanıklılığı ve zekası diğer köpeklere göre daha üstün.

Kahraman 'Sıla'nın Başarısı

Belçika Malinois cinsi köpeklerden biri olan 'Sıla', 6 Şubat depremlerinde Malatya'da görev yaparak 12 canlıyı başarıyla tespit etti. Veteriner Uzman Çavuş Samet Çekim, köpeğiyle birlikte gerçekleştirdiği aramalarda birçok canlıyı kurtardıklarını ve bu başarının insanlar üzerinde büyük bir etki yarattığını ifade ediyor.

Her An Göreve Hazır

Akpınar, DAK Taburu'nun AFAD ile koordineli çalıştığını ve köpeklerin akreditasyon testlerini başarıyla tamamladığını belirtiyor. Tabur, her türlü hava ve arazi şartlarında göreve hazır durumda bekliyor ve enkazda arama eğitimlerine devam ediyor.

TSK'nın DAK Taburu ve özel eğitimli köpekleri, doğal afetlerde hayat kurtaran önemli bir rol üstleniyor. Bu kahraman köpekler, zorlu şartlarda bile başarılı arama kurtarma operasyonları gerçekleştirerek, insan hayatını kurtarmada büyük bir fark yaratıyor.