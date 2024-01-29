Astrolog Öner Döşer 29 Ocak – 1 Şubat 2024 haftası yorumları.. Haftaya bakışta bu hafta..

29 Ocak 2024 Pazartesi Astroloji Yorumu

Pazartesi günü boyunca Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay-Mars üçgeni etkili olacak, bu da bize daha aktif ve dinamik hissettirebilir.

Cesaret, güç ve efor gerektiren işlere girişebiliriz. Öğle saatlerinde Ay-Uranüs üçgeni etkili olacak, bu da yeniliklere ve değişikliklere açık olabileceğimiz anlamına geliyor.

Öğle sonrasında Ay-Merkür üçgeni etkili olacak, bu da iletişim konularında aktif olabileceğimiz bir zaman dilimi sunuyor. Toplantılar yapabilir, yazışmalarımızı halledebiliriz.

Ancak akşam saatlerinde Ay-Neptün karşıtlığı etkili olacak, bu da yanılgılara açık olabileceğimiz anlamına geliyor. Farkında ve temkinli olmalıyız.

Gün boyunca etkili olan Merkür-Uranüs üçgeni ve Venüs-Jüpiter üçgeni, önemli işler, girişimler, finansal konular, yatırımlar, seyahatler ve yabancılarla yapılan işler açısından haftanın en verimli gününde olduğumuzu gösteriyor. Bu fırsatları değerlendirebiliriz.

30 Ocak 2024 Salı Astroloji Yorumu

Salı gününün ilerleyen saatlerinde Ay-Neptün karşıtlığı belirginleşecek ve ardından saat 02:19'da Ay boşluğa geçecek.

Ay'ın Terazi burcuna geçiş yapacağı 11:04'e kadar olan süre zarfında, işlere girişimde bulunurken kararsızlık ve belirsizlik yaşanabilir.

Öğle saatlerinde etkili olan Ay-Plüton üçgeni, bu zaman dilimini önemli kişilerle buluşmak, iş ve projelerde aktif olmak için değerlendirebileceğimiz bir fırsat sunuyor.

Gün boyunca etkisini sürdüren Mars-Uranüs üçgeni, askeri ve sportif konularda stratejik hareket edenlerin avantaj sağlayabileceği bir olumlu açıyı temsil ediyor.

Kişisel projelerimizde de rekabetçi ve mücadeleci bir tavır benimseyerek başarı elde edebiliriz.

31 Ocak 2024 Çarşamba Astroloji Yorumu

Çarşamba günü boyunca Ay, Terazi burcunda ilerlemekte. Sabahın erken saatlerinde Ay-Venüs karesinin etkisi altında, ilişkilere özel bir dikkat göstermek önemli!

Ancak hemen ardından Ay-Güneş üçgeni devreye giriyor, bu da dengeyi hızlı bir şekilde sağlamamıza yardımcı oluyor.

Sabahın ilerleyen saatlerinden itibaren, önemsediğimiz kişilerle buluşmak ve işle ilgili konuları ele almak için uygun bir zaman dilimine giriyoruz.

Toplantılar, talepler ve başvurular açısından olumlu bir atmosfer oluşuyor.

Akşam saatlerinde Ay-Kiron karşıtlığının etkisi altında, sağlık konularına özel bir dikkat göstermek önemli.

Ayrıca, gece saatlerinde Ay-Güney Ay Düğümü kavuşumuyla birlikte, ilişkilerde manipülasyondan, başkalarının ahını alma durumlarından, gıybet ve dedikodulardan kaçınmalıyız.

1 Şubat 2024 Perşembe Astroloji Yorumu

Perşembe günü, Ay'ın büyük bir kısmını Terazi burcunda geçirecek. Ancak sabah saatlerinde Ay-Mars karesi etkili olacak, bu da gergin bir atmosfer yaratabilir.

Acele etmekten kaçınmak önemli, çünkü sakarlıklara ve kazalara açık olabiliriz. Öğle saatlerine doğru, Ay-Merkür karesi etkili olacak ve uzlaşmazlıklara neden olabilir.

Sözlere dikkat etmek ve tartışmalardan kaçınmak bu dönemde önemli. Bu açının tam olarak etkili olduğu 12:03'ten sonra, Ay boşluğa geçecek ve 23:36'da Akrep burcuna geçecek.

Bu ara süreçte girişilen işler kararsızlık ve belirsizlik içerebilir. Beklenen haberleri henüz alamayabiliriz, bu nedenle sabırlı olmak gerekiyor.

Gece saatlerinde, Ay-Plüton karesi etkili olacak ve atmosfer gergin ve huzursuz olabilir. Tehlikeli ve riskli ortamlardan uzak durmalıyız.

2 Şubat 2024 Cuma Astroloji Yorumu

Cuma günü boyunca Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında etkili olan Ay-Satürn üçgeni, olgun ve mantıklı konuşmalar ile sağlam kararlar açısından uygun bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Öğle sonrasındaki saatlerde ise Ay-Jüpiter karşıtlığı etkili olacak, bu da inançlar, seyahatler, yabancılar, kültürel ve etnik konularda gergin bir atmosfer yaratabilir. Bu noktada dikkatli olmak önemlidir.

Akşam saatlerinde ise Ay-Venüs altmışlığı etkili olacak, bu da ilişkiler açısından daha olumlu bir dönem olduğunu gösteriyor.

Gün boyunca etkili olan Merkür-Neptün altmışlığı ise karşılıklı fedakarlık ve anlayış ile uzlaşma fırsatı sunuyor.

Zihinsel olarak biraz rahatlamak için meditasyon, sanatsal aktiviteler, müzik dinleme veya edebi konulara ilgi gösterme zamanıdır.

3 Şubat 2024 Cumartesi Astroloji Yorumu

Cumartesi günü boyunca Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabahın erken saatlerinde etkili olan Ay-Güneş karesi, günü biraz gergin bir atmosferle başlatabilir.

Öğle saatleri civarında Ay-Uranüs karşıtlığı etkili olacak, bu da sert ve sarsıcı, beklenmedik gelişmelere meyilli bir ortam yaratabilir.

Bu nedenle, tehlikeli ve riskli durumlardan uzak durmak önemlidir, çünkü şartlar beklenildiği gibi gelişmeyebilir.

Akşam saatlerinde ise Ay-Mars altmışlığı etkili olacak, bu da enerjiyi daha iyi dengeleyebileceğimiz anlamına gelir.

Eğer hava şartları uygunsa, kısa bir yürüyüş, hafif spor veya yoga gibi aktiviteler bu dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir.

4 Şubat 2024 Pazar Astroloji Yorumu

Pazar günü güne, Ay'ın Neptün-Merkür altmışlığıyla uyumlu bir başlangıç yapıyoruz.

Sabah saatlerinde 06:24-09:27 arasında boşlukta ilerleyen Ay, daha sonra Yay burcuna geçiş yapıyor.

Sabahın ilerleyen saatlerinde Ay-Plüton altmışlığı etkili olacak, bu da sevdiklerimizle iletişim kurma şansı verebilir ve günün programını belirlememize yardımcı olabilir.

Özellikle istediğimiz etkiyi yaratabileceğimiz konuşmaları gerçekleştirebiliriz.

Ancak, günün ilerleyen saatlerinde Ay-Satürn karesinin etkisi artıyor ve akşam saatleri ile sonrasında enerji zorlu bir hal alıyor.

Engellere, gecikmelere, eleştirilere ve endişe veren gelişmelere karşı daha açık olabiliriz.

Bu dönemde dikkatli olmak ve planlarımızı esnek tutmak önemli olacaktır.