- Asayiş

Park kurallarına sıkı denetim!

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi, son günlerde trafik ekiplerinin yoğun denetimlerine sahne oldu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, caddenin yasak bölgelerinde park edilmesini önlemek için harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Park kurallarına sıkı denetim! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Uyarılar Yetersiz Kaldı, Cezalar Kapıda

Ekipler, caddenin boyunca park yasağının olduğu bölgelerde araç sürücülerini tek tek uyararak, kurallara uymalarını istedi. Ancak, yapılan bu uyarılara rağmen bazı sürücülerin kurallara uymadığı gözlemlendi. Bu duruma kayıtsız kalmayan ekipler, kuralları ihlal eden sürücülerin plakalarını fotoğraflayarak cezai işlem uyguladı.

Denetimler Aralıksız Sürecek

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Gazipaşa Caddesi'nde yapılan bu denetimlerin aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların ve sürücülerin can ve mal güvenliği için bu tür denetimlerin öneminin altı çizilirken, kurallara uymayan sürücülere yönelik yaptırımların artırılacağı vurgulandı.

Sürücüler Uyarıları Dikkate Almadı

Yapılan denetimlere rağmen, bazı araç sürücülerinin hala park kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. Bu durum, trafik ekiplerinin denetimlerini daha da sıkılaştırmasına neden oldu.
# zonguldak

29 Oca 2024 - 12:05 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL