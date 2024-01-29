Park kurallarına sıkı denetim!

Uyarılar Yetersiz Kaldı, Cezalar Kapıda
Ekipler, caddenin boyunca park yasağının olduğu bölgelerde araç sürücülerini tek tek uyararak, kurallara uymalarını istedi. Ancak, yapılan bu uyarılara rağmen bazı sürücülerin kurallara uymadığı gözlemlendi. Bu duruma kayıtsız kalmayan ekipler, kuralları ihlal eden sürücülerin plakalarını fotoğraflayarak cezai işlem uyguladı.
Denetimler Aralıksız Sürecek
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Gazipaşa Caddesi'nde yapılan bu denetimlerin aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların ve sürücülerin can ve mal güvenliği için bu tür denetimlerin öneminin altı çizilirken, kurallara uymayan sürücülere yönelik yaptırımların artırılacağı vurgulandı.
Sürücüler Uyarıları Dikkate Almadı
Yapılan denetimlere rağmen, bazı araç sürücülerinin hala park kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. Bu durum, trafik ekiplerinin denetimlerini daha da sıkılaştırmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.