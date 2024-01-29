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Soğuk hava sahili boşalttı!

Zonguldak'ta hava sıcaklıkları son günlerde keskin bir düşüş yaşadı ve bu soğuk hava, sahil bölgelerini boşalttı. Hafta sonu başlayan yoğun yağışlarla birlikte sıcaklık 3 dereceye kadar düşerek, Zonguldaklıları evlerine hapsetti Meteoroloji uzmanlarına göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta Soğuk Hava Esnafı Vurdu

Zonguldak sahilindeki esnaflar, beklenmeyen hava koşulları nedeniyle işlerinin durgun olduğundan yakınıyor. Sahil bölgeleri genellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, bu sefer vatandaşlar soğuk hava nedeniyle evlerinden çıkmayı tercih etmedi. Sahil esnafı, müşteri eksikliği nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşarken, hava durumuyla ilgili endişeler de devam ediyor.

Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı

Meteoroloji uzmanları, Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu nedenle vatandaşlar, soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Araç kullanırken de dikkatli olunması gereken bu dönemde, sürücüler buzlanma ve don gibi tehlikelere karşı uyanık olmalıdır.

Zonguldak'ta Sahil Keyfi Ertelendi

Zonguldaklılar, genellikle hafta sonlarını sahil bölgelerinde keyifli vakit geçirerek değerlendirirler. Ancak son günlerdeki soğuk hava, bu keyfi ertelemeye neden oldu. Sahil bölgeleri sessizliğe bürünürken, vatandaşlar sıcak yaz günlerini özlemeye başladı.

# zonguldak, meteoroloji

29 Oca 2024 - 12:14 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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