Soğuk hava sahili boşalttı!

Zonguldak'ta Soğuk Hava Esnafı Vurdu
Zonguldak sahilindeki esnaflar, beklenmeyen hava koşulları nedeniyle işlerinin durgun olduğundan yakınıyor. Sahil bölgeleri genellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, bu sefer vatandaşlar soğuk hava nedeniyle evlerinden çıkmayı tercih etmedi. Sahil esnafı, müşteri eksikliği nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşarken, hava durumuyla ilgili endişeler de devam ediyor.
Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı
Meteoroloji uzmanları, Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu nedenle vatandaşlar, soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Araç kullanırken de dikkatli olunması gereken bu dönemde, sürücüler buzlanma ve don gibi tehlikelere karşı uyanık olmalıdır.
Zonguldak'ta Sahil Keyfi Ertelendi
Zonguldaklılar, genellikle hafta sonlarını sahil bölgelerinde keyifli vakit geçirerek değerlendirirler. Ancak son günlerdeki soğuk hava, bu keyfi ertelemeye neden oldu. Sahil bölgeleri sessizliğe bürünürken, vatandaşlar sıcak yaz günlerini özlemeye başladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.