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Küçük kız 10. Kattan düştü!

Karabük'ün Cevizkent Toki Konutları bölgesinde, acı bir olay yaşandı. 14 yaşındaki E.S., 10. katta bulunan dairenin penceresinden düştü. Apartman sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Küçük kız 10. Kattan düştü! mask
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14 Yaşındaki E.S. Apartman Penceresinden Düştü

Karabük'ün Cevizkent Toki Konutları'nda yürek burkan bir olay yaşandı. 14 yaşındaki E.S., 10. katın penceresinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri ve 112 Acil Servis, olay yerine hızla intikal etti. Genç kızın kanlar içinde yerde yattığını gören apartman sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede E.S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cansız bedeni, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Meydana Gelen Kaza ve Soruşturma Süreci

E.S.'nin düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. E.S.’nin ailesi ve tanıklar, polis tarafından ifadeye çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve apartman sakinlerinin ifadeleri, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
# karabük, polis

29 Oca 2024 - 12:23 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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