Kontrolden çıkan araç yürekleri ağza getirdi

Kaza, Daylı mevkiinde gerçekleşti. Genç sürücü F.O.T., idaresindeki araçla Durağan’dan Boyabat istikametine doğru ilerlerken, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sol tarafına savrularak taklalar attı. Bu sürpriz kaza, çevredeki sürücüler ve yerel halk tarafından büyük endişeyle izlendi.

Yaralı Sürücünün Durumu ve İlk Müdahale:

Kazanın etkisiyle yaralanan F.O.T., olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, Boyabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, F.O.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazayı duyan yakınları ve Boyabatlıları rahatlattı.

Maddi Hasar ve Araç

Kazada, 57 AAN 970 plakalı otomobilde önemli maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen çekici hizmetleri tarafından araç, enkaz halinde yoldan kaldırıldı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri, sürücünün ifadesi ve olay yerindeki incelemelerle belirlenecek. Bu tür kazaların önlenmesi adına alınabilecek tedbirler ve sürücü eğitimleri konusunda da değerlendirmeler yapılacak.