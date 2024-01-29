Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un eski yıldızları Şanlıurfaspor formasıyla sahaya çıkıyor

Cumali Bişi, Boluspor'un orta sahasının dinamosu olarak 2015-2017 ve 2019-2020 sezonlarında takıma önemli katkılarda bulundu. Toplamda 58 maçta görev alan ve takımın en etkili oyuncularından biri olarak öne çıkan Bişi, artık eski takımına Şanlıurfaspor formasıyla meydan okuyor.

Çakmak'ın Boluspor anıları

İshak Çakmak, Boluspor'un gözde oyuncularından biriydi. 93 maçta 4 golle takımın hücum gücüne destek veren Çakmak, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Boluspor'un başarısı için ter döktü. Şimdi ise, tecrübesini Şanlıurfaspor'un hizmetine sunuyor.

Boluspor'un eski kaptanı Şanlıurfaspor'da

Ümit Kurt, Boluspor'un savunmasının bel kemiği ve 2018-2019 ile 2019-2020 sezonlarında takım kaptanı olarak öne çıkmıştı. 44 maçta 5 gol atan Kurt, liderlik vasıflarıyla tanınıyor.

Michel Landel'in yeni başlangıcı

Geçtiğimiz sezon Boluspor'a katılan ve devre arasında takımdan ayrılan Michel Landel, 39 maçta 6 golle etkili bir performans sergiledi. Landel, Şanlıurfaspor ile yeni bir sayfa açarak, eski takımına karşı yeni hedefler peşinde.