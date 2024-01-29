Bolu'da korkutan çatı yangını!

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bölge sakinleri, yangının çıktığı anları ve yaşadıkları endişeyi anlattı. Alevlerin yükseldiği görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Felaketi Önledi

Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Profesyonel ve koordineli çalışma, yangının çevredeki yapıları tehdit etmesini önledi ve büyük bir felaketin önüne geçti.

Çatıda Büyük Hasar: Ev Sahibi Mağdur

Yangın sonucunda, evin çatı kısmında ciddi hasarlar meydana geldi. Evin sahibi H.K, yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşadı. Hasarın boyutu ve ev sahibinin mağduriyeti, üzüntüyle karşılandı. Yangının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.