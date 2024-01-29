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Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Düzce ve Kocaeli Dikkat! Hava Forum 2 Şubat'a tarih verdi! Beklediğiniz kod bu tarihte!

Marmara bölgesindeki Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Düzce ve Kocaeli illerinde 2 Şubat tarihinden itibaren kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da sulu kar olasılığı da bulunuyor. Detayları öğrenin!

Haber Merkezi
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Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Düzce ve Kocaeli Dikkat! Hava Forum 2 Şubat'a tarih verdi! Beklediğiniz kod bu tarihte! mask
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Marmara bölgesinde bulunan Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Düzce ve Kocaeli illerinde yaşayan vatandaşlar, 2 Şubat tarihinde kar yağışıyla ilgili beklemelerini gözden geçirmeye hazır olmalılar. Hava Forum tarafından paylaşılan bilgilere göre, önemli bir hava değişikliği kapıda.

İstanbul'da Kar Yağışı Beklentisi

Hava Forum'un son verilerine göre, İstanbul'da henüz kar yağışı beklememiz gerekmeyebilir. Hafta sonu, soğuk hava ve aralıklı yağmur bekleniyor. Ancak, Pazar gecesi ve Pazartesi günü sulu kar yağışı olasılığı bulunuyor. Şehir merkezinde ise kar örtüsünün henüz belirgin olmadığı belirtiliyor. Ancak, 2 Şubat itibarıyla sıcaklıkların artması bekleniyor.

Kar Yağışının Sonu mu Geliyor?

Bu demek oluyor ki, 2 Şubat'tan itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bu yıl kar yağışının olmama ihtimali yüksek. Bu durum, Marmara bölgesindeki illerde yaşayanlar için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer bu bilgileri doğru bir şekilde takip ederseniz, kar yağışının ne zaman başlayacağı veya başlamayacağı hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu bilgiler, günlük hayatınızı planlarken size yardımcı olabilir.

# düzce, istanbul, kocaeli, sakarya, bursa

29 Oca 2024 - 12:51 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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