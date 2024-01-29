Okullarda yeni dönem nasıl olacak? 81 ilde değişiklik!

Eğitimde Yenilikçi Dönem

Yeni yönerge, farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin müfredat uygulamalarında ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde birlikte çalışmalarını öngörüyor. Bu işbirliği, öğrencilerin daha kapsamlı ve entegre bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Ders Ziyaretleri ve Tecrübe Paylaşımı

Öğretmenler, birbirlerinin derslerini izleyerek tecrübe paylaşımında bulunabilecekler. Bu ders ziyaretleri, öğretmenlerin ortak kararıyla gerçekleşecek ve her eğitim-öğretim yılında en az bir kez yapılacak. Bu uygulama, iyi öğretim yöntemlerinin okul genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Disiplinlerarası Yaklaşımın Güçlenmesi

Bütüncül eğitim yaklaşımı, farklı ders müfredatlarının ve öğretim süreçlerinin disiplinlerarası bir perspektifle ele alınmasını teşvik ediyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin birden fazla disiplinden bilgi ve yöntemleri kullanarak daha kalıcı öğrenme deneyimleri elde etmelerine olanak tanıyacak.

Çoklu Okuryazarlık ve Sosyal Sorumluluk

Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk programları, zümreler tarafından planlanacak. Bu, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak.

Öğrenci Gelişiminin Takibi

Okul öncesi ve ilkokullarda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, öğretmenler tarafından yakından takip edilecek. Öğrencilerin bireysel ve grup etkinliklerine katılımları planlanarak, gelişimleri desteklenecek.

Yeni Sınav Sistemine Dair Düzenlemeler

MEB'in uygulamaya koyduğu ortak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili zümrelerin yapacağı işlemler, yeni yönergede yer alıyor. Zümreler arası yapılacak ortak çalışmalar, belirlenen bir takvime göre uygulanacak. Bu, ülke genelinde uygulama birliğini ve eğitimde standartların yükseltilmesini sağlayacak.