2024 YKS başvuruları başladı mı? Tarih belli oldu!

2024 YKS Sınav Tarihleri ve Önemi

2024 YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılacaklar. Bu sınavlar, üniversiteye girişte büyük bir öneme sahip olup, öğrencilerin hayallerindeki bölümlere adım atmalarını sağlayacak.

Başvuru Süreci: Tarihler ve Yöntemler

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden, çevrimiçi olarak kayıt yaptırabilir ve sınav başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda tamamlayabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adımlar

YKS başvurusu yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya AİS mobil uygulaması üzerinden gerekli bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav Öncesi Hazırlık Süreci

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için sınav öncesi dönem, yoğun bir çalışma ve hazırlık sürecini ifade ediyor. Bu süreçte, adayların planlı ve düzenli çalışmaları, sınav başarısını doğrudan etkileyebilir. Öğrencilerin, sınav formatı ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeleri, deneme sınavlarına katılmaları ve zayıf oldukları konulara odaklanmaları önerilir.