Bolu Karaçayır'da romantik sürpriz hakemden tribüne evlenme teklifi!

Bolu'nun futbol sahaları, sıradan bir maç gününü unutulmaz bir aşk hikayesine dönüştüren büyüleyici bir olaya ev sahipliği yaptı. Bolu 1. Amatör Lig'de gerçekleşen Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor karşılaşmasının arifesinde, hakem Özkan Elikaya'nın tribündeki sevgilisine yaptığı sürpriz teklifi, hem futbol severleri hem de aşkın taraftarlarını heyecanlandırdı.

Sahada aşk rüzgarları

Bu özel günde, iki takım oyuncuları, futbol sahasında birlik ve beraberlik örneği sergileyerek hakem Elikaya'ya destek oldular. Oyuncular, üzerinde romantik bir evlenme teklifi mesajı bulunan pankartı taşıyarak, bu anın eşsiz bir parçası haline geldiler. Hakem Elikaya, futbolcuların arasından ayrılarak tribünlere doğru ilerledi.

Tribünde heyecanlı anlar

Hakem Elikaya, tel çitin arkasına geçerek diz çöktü ve tribündeki sevgilisi Kübra Ş.'ye evlenme teklifi yaptı. Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kübra Ş., sevinç içinde “Evet” yanıtını verdi. Bu an, stadyumun her köşesinden alkışlarla desteklenirken, Kübra Ş. sevinç gözyaşları içinde yüzüğü parmağına taktı.

Bolu'da futbol ve aşkın buluşması

Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Lig maçında yaşanan bu romantik an, futbol ve aşkın iç içe geçtiği ender anlardan birini temsil etti. Hakem Özkan Elikaya'nın bu sıradışı evlenme teklifi, sahadaki herkesi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bu, futbol sahalarında yaşanan sıradışı ve romantik bir hikayeye dönüşen an oldu.

Bolu Karaçayır Stadyumu'nda yaşanan bu romantik olay, futbolun sadece bir spor olmadığını, insan hayatının en güzel anlarının da sahnesi olabileceğini gösterdi. Hakem Elikaya ve Kübra Ş.'nin bu mutlu anı, spor tarihine romantik bir not olarak düştü.