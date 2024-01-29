Otomobil merdivenlerde asılı kaldı!

Dükkanların Önünde Asılı Kaldı
Kontrolünü kaybeden araç, bir anda dükkanların önündeki merdivenlere doğru savruldu. Bu beklenmedik manzara, çevredeki esnaf ve yayalar arasında panik yarattı. Araç içerisinde bulunan dört kişi bu tehlikeli kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Araç, merdivenlerde asılı kalırken, olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.
Polis Ekipleri ve Vinç Devreye Girdi
Bölgede devriye gezen polis ekipleri, kaza yerine ulaşarak hızla müdahale etti. Kazazedelerin güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasının ardından, otomobilin kurtarılması için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, etraftaki meraklı gözler tarafından dikkatle izlendi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.