Otomobil merdivenlerde asılı kaldı!

Dükkanların Önünde Asılı Kaldı

Kontrolünü kaybeden araç, bir anda dükkanların önündeki merdivenlere doğru savruldu. Bu beklenmedik manzara, çevredeki esnaf ve yayalar arasında panik yarattı. Araç içerisinde bulunan dört kişi bu tehlikeli kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Araç, merdivenlerde asılı kalırken, olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Polis Ekipleri ve Vinç Devreye Girdi

Bölgede devriye gezen polis ekipleri, kaza yerine ulaşarak hızla müdahale etti. Kazazedelerin güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasının ardından, otomobilin kurtarılması için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, etraftaki meraklı gözler tarafından dikkatle izlendi.