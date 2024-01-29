İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bugün için acil durum! Prof Orhan Şen uyardı! Beklenen kod yaklaşıyor!

Karla Karışık Yağmur ve Fırtına Bekleniyor
İstanbul'da bugün hava koşulları oldukça karmaşık ve zorlu olacak. Yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışıyla başlayacak olan gün, kuzeyden gelen fırtına rüzgarlarıyla daha da zorlu bir hal alacak. Deniz etkisi nedeniyle özellikle kuzey bölgelerde zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.
Trafiğe Dikkatli Çıkın
Sıcaklık ise oldukça düşük seviyede seyredecek ve sadece 4°C olacak. Bu soğuk hava koşulları nedeniyle, araç sahiplerinin kış lastiklerini kullanmaları önem taşıyor. Eğer kış lastiğiniz yoksa, aracınızla trafiğe çıkmamak en güvenli seçenek olacaktır.
Gece boyunca kar yağışı devam edeceği için şehir içinde de dikkatli olunmalı ve trafiğe çıkarken gerekli tedbirler alınmalıdır.
İstanbulda bu bugün yükseklerde kky ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 C. Kış lastğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar Bu gece de devam edecek Şehir içinde kky
— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) January 29, 2024
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.