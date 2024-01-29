İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bugün için acil durum! Prof Orhan Şen uyardı! Beklenen kod yaklaşıyor!

Karla Karışık Yağmur ve Fırtına Bekleniyor

İstanbul'da bugün hava koşulları oldukça karmaşık ve zorlu olacak. Yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışıyla başlayacak olan gün, kuzeyden gelen fırtına rüzgarlarıyla daha da zorlu bir hal alacak. Deniz etkisi nedeniyle özellikle kuzey bölgelerde zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

Trafiğe Dikkatli Çıkın

Sıcaklık ise oldukça düşük seviyede seyredecek ve sadece 4°C olacak. Bu soğuk hava koşulları nedeniyle, araç sahiplerinin kış lastiklerini kullanmaları önem taşıyor. Eğer kış lastiğiniz yoksa, aracınızla trafiğe çıkmamak en güvenli seçenek olacaktır.

Gece boyunca kar yağışı devam edeceği için şehir içinde de dikkatli olunmalı ve trafiğe çıkarken gerekli tedbirler alınmalıdır.