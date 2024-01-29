29 Oca 2024 - 13:09- Yaşam G:

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bugün için acil durum! Prof Orhan Şen uyardı! Beklenen kod yaklaşıyor!

İstanbul'da bugün hava durumu karla karışık yağmur ve fırtına ile karmaşık. Kış lastiği olmadan araç kullanmayın. Gece boyunca kar yağışı sürecek. İstanbul hava durumu detayları.

Haber Merkezi
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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bugün için acil durum! Prof Orhan Şen uyardı! Beklenen kod yaklaşıyor! mask
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Karla Karışık Yağmur ve Fırtına Bekleniyor

İstanbul'da bugün hava koşulları oldukça karmaşık ve zorlu olacak. Yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışıyla başlayacak olan gün, kuzeyden gelen fırtına rüzgarlarıyla daha da zorlu bir hal alacak. Deniz etkisi nedeniyle özellikle kuzey bölgelerde zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

Trafiğe Dikkatli Çıkın

Sıcaklık ise oldukça düşük seviyede seyredecek ve sadece 4°C olacak. Bu soğuk hava koşulları nedeniyle, araç sahiplerinin kış lastiklerini kullanmaları önem taşıyor. Eğer kış lastiğiniz yoksa, aracınızla trafiğe çıkmamak en güvenli seçenek olacaktır.

Gece boyunca kar yağışı devam edeceği için şehir içinde de dikkatli olunmalı ve trafiğe çıkarken gerekli tedbirler alınmalıdır.

# orhan şen, hava durumu, istanbul

29 Oca 2024 - 13:09 İstanbul- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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