Sosyetik Güzel Yasemin Özilhan'ın Plaj Stili Sosyal Medyayı Salladı

Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biri olan "Doktorlar"ın unutulmaz oyuncusu Yasemin Özilhan, lüks yaşamı ve Maldivler tatiliyle gündemde. İşte detaylar:
Ekrandan Uzakta Lüks Yaşam
Yasemin Özilhan, oyunculuğa veda edip lüks bir yaşamın kapılarını araladı. İzzet Özilhan ile sosyete dünyasına adım atan güzel oyuncu, göz alıcı bir yaşam sürüyor.
Maldivler Tatili
Yasemin Özilhan, yeni yaşını Maldivler'in eşsiz güzelliklerinde kutluyor. Doğum gününü bu cennet adalarda geçiren güzel oyuncunun tatil keyfi göz kamaştırıyor.
Plaj Stiliyle Dikkat Çekti
Maldivler'de beyaz elbiseli plaj tarzıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sade ve şık görünümüyle beğeni topluyor.
Yasemin Özilhan, "Doktorlar"ın unutulmaz Ela'sı olarak hafızalara kazınmış bir isim. Şimdi ise lüks yaşamı ve plaj tarzıyla gündemi sallamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.