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Sosyetik Güzel Yasemin Özilhan'ın Plaj Stili Sosyal Medyayı Salladı

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden biri olan "Doktorlar"ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan, ekrandan uzak bir yaşam sürüyor ve lüksün tadını çıkarıyor. Maldivler tatiliyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, plaj tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Sosyetik Güzel Yasemin Özilhan'ın Plaj Stili Sosyal Medyayı Salladı mask
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Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biri olan "Doktorlar"ın unutulmaz oyuncusu Yasemin Özilhan, lüks yaşamı ve Maldivler tatiliyle gündemde. İşte detaylar:

Ekrandan Uzakta Lüks Yaşam

Yasemin Özilhan, oyunculuğa veda edip lüks bir yaşamın kapılarını araladı. İzzet Özilhan ile sosyete dünyasına adım atan güzel oyuncu, göz alıcı bir yaşam sürüyor.

Maldivler Tatili

Yasemin Özilhan, yeni yaşını Maldivler'in eşsiz güzelliklerinde kutluyor. Doğum gününü bu cennet adalarda geçiren güzel oyuncunun tatil keyfi göz kamaştırıyor.

Plaj Stiliyle Dikkat Çekti

Maldivler'de beyaz elbiseli plaj tarzıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sade ve şık görünümüyle beğeni topluyor.

Yasemin Özilhan, "Doktorlar"ın unutulmaz Ela'sı olarak hafızalara kazınmış bir isim. Şimdi ise lüks yaşamı ve plaj tarzıyla gündemi sallamaya devam ediyor.

29 Oca 2024 - 15:11 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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