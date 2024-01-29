Köylülerin pisti kayak merkezi haline geldi

Kar Bereketiyle Örencik Yaylası Sahnede!

Bolu'nun eşsiz güzelliklere sahip Abant Gölü Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, sadece doğanın tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Örencik Yaylası'nda köylüler tarafından hazırlanan 200 metrelik kayak pistinde karın keyfini çıkarıyor. Son dönemlerde etkili olan kar yağışları, Örencik Yaylası'nda kar kalınlığını 50 santimetreye kadar çıkardı. Köylüler, kendi pistlerinde ziyaretçilere sıcak bir karşılama sunmaya devam ediyor. Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler için gözde bir durak haline gelen bu kayak pisti, Abant ziyaretlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Köylülerin Ekmeği Olan Kayak Pisti, Vatandaşları Kendine Çekiyor

Örencik Yaylası'nda oluşturulan bu kayak pisti, köylüler için bir ekmeğin kapısı haline geldi. Her geçen gün artan ilgi sayesinde pist, ziyaretçilerle dolup taşıyor. İstanbul'dan günübirlik tatil için gelen bir grup arkadaş, kayak yapmanın eğlenceli olduğunu ve bu pistin sunduğu keyfin tadını çıkardıklarını ifade etti.