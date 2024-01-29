MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? Son günler!

YKS ile MSÜ Başvurusu Arasındaki İlişki

2024-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamaları'na katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye başvurmaları gerekiyor. Harp Okulları için YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'ye, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT'ye katılım zorunluluğu bulunuyor.



MSÜ Başvuru Süreci: Ne Zaman Son Bulacak?

2024 MSÜ sınavı, 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Bu önemli tarihe kadar adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreci, 30 Ocak'ta sona erecek. Bu tarih, MSÜ adayları için son şansı temsil ediyor.

Geç Başvuru Fırsatı: İkinci Şans

MSÜ sınavı için geç başvurular, 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak. Bu, kaçıranlar veya son dakika karar verenler için önemli bir fırsat.

MSÜ Sınavının Önemi ve Etkisi

MSÜ sınavı, Türkiye'nin savunma alanındaki geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri belirlemek için büyük önem taşıyor. Bu sınav, adayların askeri eğitim alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev almasının ilk adımı.

Başvuru İçin Gerekli Adımlar

Adaylar, MSÜ başvurusunu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu süreç, adayların kariyer yolculuklarında önemli bir dönemeç oluşturuyor.