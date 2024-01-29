Soğuk havada oynanan Bolu 1.Amatör Lig’de 11. haftanın sonuçları ve öne çıkan anları

A Grubu lideri Aladağspor, Taşkestispor karşısında göz kamaştıran bir performans sergileyerek 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Şampiyonluk yarışında iddialı bir ekip olan Aladağspor, bu sonuçla puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Dörtdivanspor'dan rekor bir galibiyet

A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor'u 9-1 gibi ezici bir skorla mağlup ederek ligin hakimi olduklarını bir kez daha gösterdi. Bu galibiyetle puanlarını 25'e yükselten Dörtdivanspor, rakiplerine gözdağı verdi.

Sebenspor hız kesmiyor

Sebenspor, deplasmanda Yumrukayaspor'a karşı oynadığı maçta rakibini 6-0 mağlup ederek gösterişli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Sebenspor, ligin üst sıralarındaki yerini korudu ve puanını 25'e çıkardı.

Bolu 14 FK genç yetenekleri parlıyor

Bolu 14 FK, altyapıya büyük önem veren bir ekip olarak Kındıraspor'a karşı etkileyici bir performans sergiledi. Rakip filelere tam 14 gol bırakarak 3 puanın sahibi oldular ve genç yeteneklerinin parlaklığını kanıtladılar.

B Grubu'nda sürpriz zafer

B Grubu'nda haftanın en büyük sürprizi Kızıkspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u zorlu hava koşullarına ve çekişmeli bir mücadeleye rağmen 5-3 mağlup ederek galibiyeti elde etmeyi başardı.

Gol yağmuru devam ediyor

Bolu 1. Amatör Küme'de 11. hafta, golleri ve heyecanı bir araya getirdi. Her iki grupta toplamda tam 44 gol atıldı, bu da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

11. Hafta maç skorları

Dörtdivanspor 9-1 Kıbrıscıkspor

Yumrukayaspor 0-6 Sebenspor

Aladağspor 4-0 Taşkestispor

Kındıraspor 0-14 Bolu 14 FK

Yeniçağaspor 3-0 Göynük İdman Yurdu

Bolu Bld Spor 2-4 Karacasu 2011

Elvan İnş.Kızıkspor 5-3 Bolu Yıldızspor

Bu heyecan dolu 11. hafta sonunda Bolu 1. Amatör Lig, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Ligdeki bu son gelişmeleri kaçırmamak için takip etmeye devam edin!