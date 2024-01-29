Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ'dan radikal karar

2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe'nin eğitimine büyük önem veren Tatlıtuğ çifti, bu konuda Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden ilham aldı. Şimdi ise Londra'ya taşınma kararıyla gündemde. Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den ayrılıyor. İşte detaylar:

Londra'ya Eğitim İçin Taşınıyorlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldı. Ailelerin çocuklarının eğitimine verdiği önem herkes tarafından takdir ediliyor. İşte bu nedenle Tatlıtuğ çifti de benzer bir karar aldı ve oğulları Kurt Efe için büyük bir adım attı.

İlham Kaynağı Bergüzar Korel ve Halit Ergenç

Tatlıtuğ çiftinin bu kararı, Türk televizyon dünyasının diğer ünlü çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten ilham aldıkları şeklinde yorumlanıyor. Korel-Ergenç çifti uzun yıllardır yurtdışında yaşayarak çocuklarının eğitimine önem veriyor ve bu konuda büyük bir örnek teşkil ediyorlar.

İşleri İstanbul'da Devam Edecek

Tatlıtuğ çifti, Türkiye'deki işlerine devam edeceklerini açıkladılar. Bu karar, yalnızca oğulları Kurt Efe'nin eğitimine yönelik bir adım olarak değerlendirilmeli. İstanbul'daki işlerini sürdürecek olan çift, aynı zamanda oğullarıyla birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirecekler.

Taşınma İşlemleri Başlıyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinin sona ermesinin ardından çift, taşınma işlemlerine başlayacakları iddia ediliyor. Bu büyük değişikliğin başlaması için geri sayım başladı.