Zeytinin acı tadından nasıl kurtulursunuz? Kolay ve etkili çözüm

Zeytin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olsa da zaman zaman damaklarda acı bir tat bırakabilir. Neyse ki, bu acı aromadan kurtulmanın basit bir yolu var. İşte sadece su ve kostik soda kullanarak zeytinin acı aromasını gidermenin pratik yöntemi.

1. Su ve kostik soda ikilisiyle zeytinin acısından kurtulun

İşe başlamadan önce, tamamen bozulmamış zeytinleri seçmeye özen göstermelisiniz. Bu yöntem hızlı ancak dikkat gerektiren bir süreçtir.

İhtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Zeytinler

Su

Kostik soda

Her kilogram zeytin için bir litre su ve 20 gram kostik sodadan oluşan bir çözelti hazırlayın. Bu çözeltiyi soğumaya bırakın ve sonra temizlenmiş ve yıkanmış zeytinleri içine daldırın. Zeytinlerin bu çözeltide tamamen batırılmış bir şekilde sekiz saat veya daha fazla süre beklemesi gerekecektir. Bu süre sonunda zeytinleri günde iki veya üç kez suyunu değiştirerek üç gün boyunca soğuk su içinde bekletmelisiniz.

2. Zeytinin tuzunu alın

Zeytinlerin tuzunu almak için ise şu adımları takip edebilirsiniz:

Zeytinleri tuzlu su içinde sakladıktan sonra, zeytinleri temizleyip yıkayın.

Ardından, zeytinlerin suyunu iyice süzerek alın.

Tuzlu bir kabın içine zeytinleri ekleyin ve tuz miktarını zeytin miktarına göre ayarlayarak homojen bir şekilde karıştırın.

Zeytinlerin üzerini örtecek kadar tuz ekledikten sonra, karışımı dikkatlice karıştırın ve tuzun zeytinlere eşit şekilde nüfuz etmesini bekleyin.

Son olarak, tuzlu zeytinleri hava almayan bir kapta saklayarak lezzetlerin iyice karışmasını sağlayın ve bir süre dinlendirin.

Zeytinin sağlığa faydaları ve farklı kullanım alanları

Zeytinler sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da katkı sağlar. E vitamini ve tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan zeytinler, kolon kanseri riskini azaltabilir ve mide asidini azaltarak sindirim sistemi hastalıklarını önleyebilir. Ayrıca, zeytinlerin yemek pişirme, sağlıklı beslenme ve cilt bakımı gibi çeşitli kullanım alanları vardır.