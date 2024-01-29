Resmî gazete iş fırsatları ve ihale ilanları: 29 Ocak 2024 resmi gazete özeti

Yürütme ve idare bölümü

1. Bahçeşehir Üniversitesi dil ve konuşma bozuklukları uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği:

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği değiştirildi. Bu merkezin işleyişi ve faaliyetleri için yeni kurallar getirildi.

2. Bahçeşehir Üniversitesi hesaplamalı ilaç tasarım uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği:

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Hesaplamalı İlaç Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmelikleri yeniden düzenlendi. Merkezin çalışmalarına ilişkin yeni kurallar ve yönergeler belirlendi.

3. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği güncellendi. Merkezin faaliyetleri ve işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

4. Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik:

Iğdır Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler öğrencilerin eğitim süreçlerini etkileyebilir.

5. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği revize edildi. Merkezin görevleri ve işleyişi hakkında yeni düzenlemeler getirildi.

6. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tokat yazması ve geleneksel el sanatları uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği güncellendi. Merkezin amaçları ve çalışma şekilleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

İlân bölümü

a - Yargı İlânları: Yargıya ilişkin duyurular ve ilanlar bu bölümde yer alır. Mahkeme kararları, davalar, hukuki duyurular gibi konular bu kategoride yer alır.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurumları ve özel sektörün düzenlediği artırma, eksiltme ve ihale ilanları bu bölümde yayımlanır. İş fırsatları ve satış duyuruları bu kategoride bulunur.

c - Çeşitli İlânlar: Diğer türden ilanlar bu bölümde yer alır. Örneğin, kamu kurumlarının personel alım ilanları, hizmet duyuruları gibi konular bu kategoride yer alır.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ile ilgili bilgiler bu kısımda yer alır. Bu bilgiler yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemlidir.

Özetle, 29 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de üniversite yönetmelikleri, yargı ilanları, ihale ilanları ve diğer çeşitli duyurular gibi çeşitli konularda önemli kararlar ve bilgiler yayımlandı.