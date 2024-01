Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (29 Ocak – 4 Şubat 2024 ): Kazancını artıracak burçlar Aşkı kendisine çekecek burçlar

29 Ocak – 4 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, astrolojik dünyanın derinliklerine dalıyor ve burçların enerjilerini ele alıyor.

12 burcun bu hafta aşk, iş, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında neler yaşayacağını keşfedin. Astroloji, evrenin gizemli mesajlarını çözmenin anahtarıdır ve astrolog Nuray Sayarı, bu bilgileri size sunarak hayatınızı aydınlatıyor.

İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

29 Ocak – 4 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Şimdi duygusal kırıklıklarınıza çare bulabilirsiniz bu hafta yani hiçbir konuda çaresiz kalmadığınızın farkında ve bilincinde olacağınız önemli ve verimli bir haftadasınız çevrenizdeki kişilerin acılarını paylaşacaksınız.

Tecrübeleriniz sayesinde rahat edeceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi tabii ki bu hafta ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Bunlar da çok önemli.

Sevgili koçlar yükselen koçlar ayın başak burcunda ilerlemesiyle sağlığınıza ve evcil hayvanlarınızın sağlığına odaklanabilirsiniz.

Evinizde bir kedi evinizde bir kuş, bir köpeğiniz varsa onların da sağlığıyla alakalı konulara zaman ayırarak sorun olan her şeyi çözümleyebilirsiniz.

Oğlak burcunun da ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’le olumlu üçgen açısıyla kariyer hayatınızda sürpriz şanslı gelişmelerle karşılaşacaksınız.

Şimdi bu sürpriz bu şanslı gelişmeler ne olabilir? Çalıştığınız işte bir terfi bekliyorsanız ya da konumunuzun düzeninizin değişmesini istiyorsanız ne mücadele verdiyseniz çaba sarfettiyseniz ama bir türlü şartların gelişmesini ve değişmesini yaşayamadıysanız bir koç burcu bireyi olarak işte emek verdiğiniz zaman harcadığınız, çaba sarfettiğiniz, mücadele ettiğiniz işlerin tamamlanmasıyla inanılmaz rahatlayacaksınız.

Ayrıca eğitim yaşamınızla ilgili uzun bir süredir. Ertelediğiniz ve ötelediğiniz çalışma durumunuzla ilgili.



Daha böyle esnek olmak yerine daha tutarlı, daha istekli, daha azimli olacağınız çok önemli bir haftadasınız.

Aynı zamanda balık burcunda ilerleyen Neptün’ün oğlak burcunda ilerleyen Merkür’ün olumlu kombinasyonuyla çok güçlü sezgilere sahip olabilirsiniz.

Yani normalde benim sezgilerim hiç güçlü değildi, insanları gördüğüm vakitte hiçbir şey anlamazdım.

Ya da bir konuyu araştırdığımda bile sezgisel olamazdım diyen siz sevgili koçlar bu hafta tanışacağınız kişilerle ilgili de bir fikre sahip olacaksınız.

Hissetme konusunda da şaşkınlık içerisinde olacaksınız ve kendinizi tehlike içeren her türlü konudan olaydan kolay bir şekilde arındırabilmenin rahatlığını huzurunu yaşayacaksınız.

İş hayatınızda zam istemek istiyorsanız ve çekiniyorsanız daha iyi bir iş mi bulsam acaba diye kendi içinizde bir sürü soruyu sorup cevabını arayan sis koçlar, artık içinizdeki çelişkili sorulardan, arayışlardan.

Haftanın ilk 3 gününde tamamıyla arınıyorsunuz. Ayrıca iş arayan bir koç, bireyseniz yeni bir iş bulabilirsiniz.

Ürün almak, ürün satmak, yatırım yapmak konusunda kararsız karar veremeyen durumlarınız varsa bunlar da haftanın dördüncü günlüğü ile birlikte netlik kazanacak.

Hafta boyunca otorite konularındaki kişilerle pes düşmemeye uzak düşmemeye özen gösterin.



Yani anneniz, babanız, patronunuz hatta. Hatta erkek figürleriyle alakalı bir kadınsanız eşinize bile dikkat edin.

Hani otorite figürleriyle aranızdaki dengeyi korumaya, ailevi konularda sizden beklentilerin yüksek olması gözünüzü korkutmasın.

Öğrenci bir koç burcu olabilirsiniz. Belki notlarınızla ilgili bir düşüklük var. Anneniz ve babanız size şunu söyleyebilir, yarı dönemde sana güveniyorum.

Bu bugünkü puanların üstünde puan alacağına inanıyorum. Ay benden bekledikleri çok büyüklüğü olabilirsiniz.

Sizden beklenen hiçbir şey sizin gözünüzü korkutmayacağı gibi kafanızda da çelişki oluşturmasın. Risk almayı hiç istemeyeceksiniz.

Birilerine söz vermeniz gerekiyorsa, bu hafta kimse hiçbir söz vermeyeceksiniz. Çünkü bu hafta kendinizi her konuda güçlü ve mutlu hissetmek hissetmeye ihtiyaç duyduğunuz için hem güçlü hem mutlu olacaksınız.

Sadece anneniz babanız iş hayatınızdaki çevrenizdeki kişiler sizden beklentilerinizle, beklentileriyle ilgili sizi çelişkiye sokabilirler.

O çelişkiyi yapmak dediğinizde yapmamak da elinizde ne olur? Kendinizi sorgulamayın. Salı gününden itibaren kazanımlarınız artacak. Yani yarından itibaren ve yenilikler ve başlangıçlar konusunda çok şanslı olacaksınız.

Haftanın spotu, mümkün olduğunca sizden beklentiler karşısında siz kendinizden ne bekliyorsunuz? Bunun konsantrasyonunda olun.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Gereksiz harcamalardan uzak durun. Bu hafta plansız ve programsız harcamalar yapmayın bu hafta. Yakınlarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Şimdi siz çok emir almayı sevmeyen hiç kimseye de emir vermekten hoşlanmayan zarif, nazik tavırlarıyla bilinen ve tanınan burç olduğunuz için kendinizi ispatlayacak fırsatlar bulabilirsiniz ama buna da çok ihtiyaç duymayacaksınız.

Kimin sizi nasıl gördüğü, nasıl düşündüğü, nasıl değerlendirdiği çok umurunuzda olmayacak. Bu hafta aynı zamanda beklentileriniz ve planlarınız konusunda tutarlı ve kararlı olmanın inanılmaz yüksek olacağı bir haftadasınız.

Ayrıca sevgili boğalar yükselen boğalar. Sizler de ayın başak burcunda ilerlemesiyle haftaya başladınız. Hobilerinize odaklanacaksınız.



Belki yoğun çalışma hayatınızdan dolayı özel hobileriniz vardı. Bunları yapamıyorsunuz. Yapamadığınız aşırı iş yoğunluğundan dolayı şimdi bu hafta eğer hiçbir hobiniz yoksa yeni hobiler edinebilirsiniz.

Hobileriniz var da iş hayatınızdan dolayı yapamadıysanız zaman ayırabileceksiniz. Hayattan keyif alacaksınız.

Ayrıca oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs Mars’ın kendi burcunuzla ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’le olumlu üçgen açısıyla kendinize neyi öğretmek istiyorsanız, kariyerinizle ilgili hangi alanınızı yükseltmek istiyorsanız o alanlarınıza odaklanma konusunda hiçbir zorluk ve problem yaşamayacaksınız.

Hatta zorlandığınız işinizle, eğitiminizle, kariyerinizle alakalı zorlandığınız konulara bu hafta daha fazla konsantre olarak başaramayacağım iş yok diyebilirsiniz.

Başarma ilerleme yeni hedefler belirleme konusunda kendinizi içsel dünyanızda hem güçlü hissedeceksiniz.

Hem kendinize olan güveniniz çok yüksek olacak hem de isteyip arzu edip niyet ettiğiniz her şeyin başı niyettir.



İstemek niyet etmek, harekete geçmek işte bu hafta niyetine girdiğiniz, planladığınız her bir şeyi sonuçlandırma konusunda beklediklerinizin sonucunu alma konusunda muazzam derecede şanslı olacaksınız.

Eğitim hayatınızda sürprizle şanslı gelişmeler ile başarı elde edeceksiniz. Balık burcunda ilerleyen Neptün ile oğlak burcunda ilerleyen Merkür’ün olumlu kombinasyonu size ki siz zaten empati yapma konusunda doğuştan kabiliyetli olan doğuştan hünerli olan bir burçsunuz yani ön yargılarınız yoktur.

Hiç kimseyi kafanıza göre sorgulamazsınız. Suçlamazsınız. Diyelim ki bir arkadaşınızın en sizi en büyük kötülüğü yapmış olan kişi için bile negatif konuşmaz ve düşünmezsiniz. Vardır, bunda da bir hayır dersiniz ve geçersiniz.

İşte bu hafta öyle bir hafta ki insanız ya her şeyi unutuyoruz insan demek unutan demek, insan unutmasaydı çok büyük aşk yaşayıp ayrılıp bir daha aşık olmazdı insan unutmasaydı çektiği acılara rağmen defalarca hamile kalıp çocuk doğurmazdı.

Niye bunu açıklıyorum artık hiçbir şeyi unutmayacağım dedikleri bir dönemdeler. Hiçbir yük konuşmayın. Siz içinizde kin nefret barındırmayacak kadar steril yaşamayı seven ve seçen burçlarsınız.

Belki bu sabah uykudan şu şekilde kalktınız, hiç olmadığım kadar ilişkilerimi seçiyorum, daha fazla insan elemem gerekiyor, hayatımdan daha fazla seçici olmam gerekiyor.

Hayatımdan çocuklarımla ilişkilerimde ya da çocuğumla ilişkimde daha dengeli olmalıyım. Onun her istediğini ona vermemeliyim.

Ona da biraz had bildirmeliyim gibi bir uyanış haline girmiş olabilirsiniz. Sizin duruşunuz tavrınız en büyük. Had bildirme siz kimseyle kavga etmezsiniz. Siz kendinizi onların hayatından çekerek en büyük haddi bildirirsiniz.



Bak şimdi bir boğa burcu, bireyi, bir boğa burcu kadını ve erkeği eğer bugün bu sabah, çünkü cumadan beri insanların çocuğunuz da olsa kardeşiniz de olsa anneniz, babanız da olsa akrabalarınız da arkadaşlarınız da olsa yaptığınız güzelliklerin de iyiliklerin karşısında hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi tavır sergilediler ya bunları gördünüz ya incinmeyin.

Lütfen incinmeyin, kendinizi çekmek en büyük haddi bildirmek.

Haftanın spotu, sen anı yaşa hayatından keyif al.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Hiçbir şeyi kısa vadeye doldurmamaya özen gösterin. Hukuki meseleler ve sözleşmelerle ilgilenebilirsiniz. Seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Size iyi gelebilir.

Hiç de aklımda seyahate çıkmak yok. Benim nereden çıkacakmışım? O seyahate demeyin peşin hükümlü olmayın. Sevgili ikizler yükselen ikizler, sizler de haftaya ayın başak burcundaki seyriyle adım attınız.

Bu size ne yaşatıyor? Ailenize odaklanma konusunda muazzam derece destekleyecek. Haftaya ayın başak burcundaki ilerleyişiyle adım atmış olmanız oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın size katkıları nedir?

Boğa burcunda ilerleyen Uranüs’ün Jüpiter’le olumlu üçgen açısı sizlere ne verecek? Ortaklı finansla ilgili işleriniz varsa ortak olduğunuz bir yatırımınız varsa ortak olduğunuz ortaklaşa sürdürdüğünüz bir iş hayatınız varsa ve geçtiğimiz günlerde anlaşmakta zorluklar yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Finans alanında şanslı gelişmeler yaşayarak ortak olduğunuz yatırımda ortak olduğunuz işte problem ve polemik olan her şeyi ortadan kaldırıp çözümleyebilirsiniz.



Zamanda sürpriz ve şanslı gelişmelere de şahit olabilirsiniz. Balık burcunda ilerleyen Neptün’ü ile oğlak burcunda ilerleyen Merkür’ün kombinasyonu, kariyer hayatınızda beklentilerinizin oluşmasına etki ederken, hiçbir şeyin boşuna oluşmadığını gözlerinizle göreceksiniz.

Aynı zamanda düşünceleriniz duygularınız, planlarınız. Kararlarınız konusunda hiç olmadığınız kadar netlik kazanacaksınız.

Haftanın ilk 4 gününde kendi içinizde hesaplaşmada zorluk yaşadığınız konularla hesaplaşarak. Yanlış olanla yüzleşip o yanlışı hayatınızda tutmayıp barındırmadığınız için de hiçbir konuda bir pişmanlık yaşamayacaksınız.

Ayrıca vicdan merhamet hafta boyunca hayatınızda etkili olurken, daha önceden birlikte olduğunuz, beraber olduğunuz bir ilişkiyi noktalamış olabilirsiniz. Sonlandırmış olabilirsiniz.

Karşınızda öyle bir gelecek ki sana söylemedim. Şu sorunum vardı, sana söylemedim, bu problemim vardı, vicdanınızla oynayabilir.

Uyduracağı senaryolarla sizin de sezgiler bu hafta çok açık olacağı için vaktiyle üzmüş gitmiş kişilerin geri dönüşü kolu da kopsa sizi ona geri döndürmeyecek.

Benim için bitten bitmiştir. Sonlandırdığım her şey sona ermiştir. Senin yaşadığın sorunlar, problemler beni bugün ilgilendirmiyor diyebileceksiniz.

Bakın bunu söyleyin şunu diyeyim, bunu deyin demiyorum. Sizler merhametli ve vicdanı olan burçlarsınız.

Hareketlisiniz, enerjiksiniz. Hatta şunu bile belki bugün kendi kendinize diyorsunuz ki bu kadar iyi bir dinleyiciyim.

Bu kadar iyi bir anlatanım, anlaşılır olmaya tahammül anlaşılan bir insanım anlaşılır olamadığım anlarda çileden çıkıyorum. Bu da artık umurunuzda olmayacak, anlayan anlıyordur, anlamayan anlamıyordur.



Beni vaktiyle üzmüş. Şimdi gitmiş kişi bana geri dönse ne olur, dönmese ne olur, hani vardır ya hiçbir zaman geç kalacağını düşünmeyen her zaman üstüne insan tanımayan insanlar vardır.

Bu hayatta vazgeçilmez olduğunu zannedenler belki şimdi anladınız kendini vazgeçilmez olanlarla birlikte olduğunuzla işte bu hafta onların dönüşü. Sizi hiç etkilemeyecek vicdansızlıkla suçlanabilirsiniz.

Siz kendinizi ne kadar vicdanlı, ne kadar anlayışlı olduğunuzun bilincinde olduğu için bilincinde olduğunuz için takılmayın dememe gerek yok.

Zaten takılmayacaksınız. Sadece takılmadıklarına şunu sorgulayabilirler, bana ne oluyor ya bende olan merhameti ve vicdanımı kaybediyorum diye hayır bir duruş belirliyorsunuz.

Sizde olan hiçbir güzelliği bugün kaybetmediğiniz gibi gelecekteki günlerde de kaybetmiyorsunuz. Bundan yana emin olun.

Finansal yolunuzu yeniden çizmek, harekete geçirmek isteyeceksiniz. Ayrıca hafta boyunca geçmişe dayalı borç resmi konularda beklenmedik bir şekilde sorun ve problem olan her şeyi çözümleyerek sizi düşündüren sorunları da rahat bir şekilde ortadan kaldıracaksınız.

Aşk hayatınızda. Kalbi boş olan yalnız olan ne kadar daha ben yalnız kalacağım? Sorusunu kendine soran kişiler sorduğunda da of ne çok benim hayatımı merak ediyorlar diye sıkılıyorlardı.



Haftanın ilk 3 gününde katılacağınız ortamlarda daha önceden karşılaştıklarınızla ya da yeni tanışacaklarınızla büyük aşklara adım atabilirsiniz.

Haftanın spotu, her konuda kendinizden emin olun.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Çok hisseler kesinlikle hoş yani inanılmaz derecede hoş ve güzel başlangıçlar yapabilecekler. Hareketsiz kalmamalı. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeleri gereken önemli bir haftadalar.

Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler sizler de haftaya ayın. Başak burcundaki ilerlemesiyle adım attınız.

İletişimsel konularda yakın çevrenize hiç odaklanmadığınız kadar kolaylıkla odaklanacağınız ve güzel haberler alacağınız verimli olacağınız, yaptığınız ve yapmayı planladığınız her işte planladığınız gibi yol alacağınız verimli bir hafta yaşayacaksın.



Aynı zamanda ikili ilişkilerde ve özel hayatınızda olup biten ama kimsenin bilmediği birçok durum söz konusu kendiniz için problem olan kendiniz için sorun olan her şeyi kimseye anlatmadan kolaylıkla çözümleyerek üstünüzdeki yükleri atmanın içsel huzurunu da derinden yaşayacaksınız.

Ayrıca sevdiğiniz insanlarla aranızda yaşanmış sorunları, problemleri de artık abartmanın büyütmenin bir anlamı olmadığının kararını vereceksiniz.

Öyle bir zaman dilimindesiniz ki her şeyi kontrol altına alarak hem duygularınız hem düşünceleriniz konusunda metlik yaşayacaksınız ve aynı zamanda iş hayatınızda karşınıza çıkacak yeni imkânlar ve fırsatlar yaşam motivasyonunuzu yükseltirken başarılı bir şekilde yaptığınız işlerde yol alacaksınız.



Ayrıca yeni bir iş kurduysanız ve bu işinizin geleceği ile alakalı nasıl yol alacağınız konusunda kafanızın içinde sorularınız varsa başarılı olacağınızdan kazançlar elde edeceğinizden emin bir haftada olacaksınız.

Zaten bir yengeç belirsizlik yaşamayı, flu duyguları kendi hayatında barındıramadığı için bu hafta ara ara belirsizliğe sürükleyen düşünce ve duygularını da yaşamlarının dışında bırakacaklar ve evlenmeyi düşünüyorsanız karşınıza bekarsanız yalnızsanız kalbiniz boşsa karşınıza çıkan yeni biri olabilir.

Birçok kişinin başına gelir, bir ortama katılırsınız, yeni biriyle tanışırsınız. Ben bu kadınla evleneceğim ya da ben bu adamla evleneceğim. Yengeçlerde bu sezgisellik çok yüksektir.

Bak tanıdığınız bildiğiniz varsa bir yengeç yükseleni yengeç ya da kendi burcu yengeç güneşi yengeç sorun partneriyle nasıl evlenmişti? İlk gördüğümde ben bu adamla evleneceğim demiştir. Ya da ben bu kadınla evleneceğim diye.



Çok yoğun hislerle hele aşk ve ilişki konusunda gelince daha derin bir sezgisellikleri vardır, işte bekar ve yalnızlar bu hafta tanışacakları kişiyle kişi ya da kişilerle hayatını paylaşabileceklerinin radikal kararlarını alacaklar.

Ayrıca pazartesi salı cuma günleri çalışma konusunda oldukça aktif olacağınız sağlam temeller atacağınız verimli bir haftadasınız yurt dışı ve geleceğinizle ilgili eğitiminizle ilgili sizin olabilir, çocuğunuzun olabilir.

Yurt dışıyla ilgili seyahatler planlıyorsanız düşünüyorsanız bunlarda da kalıcı atılımlar. Sonuca varacak sonucunu başarılı elde edeceğiniz sonuçları elde edeceksiniz.

Salı perşembe süresi aileniz eviniz yuvanız önem kazanırken cuma cumartesi ve pazar günleri aşk hayatınız varsa kalbiniz boş değilse, eşinizle, partnerinizle kırgınlıklar yaşadıysanız bu kırgınlıkları kalıcı ortadan kaldıracak muazzam derecede bir dengelenme düzen yaşayacaksınız.

Çocuğunuz ya da çocuklarınız varsa onlara ait konularla ilgilenerek, size keyif veren huzur veren sonuçları elde etmekle birlikte ciddi anlamda mutlu ve huzurlu olacaksınız.



Hayat bulacağım kişiyi tanıdım diyebilecekler ve emin duygularla hareket edecekler. Oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs mars boğa burcunda ilerleyen Uranüs ile Jüpiter’in olumlu üçgen açısıyla evlilik ve ikili ilişkilerde ayrıca sürpriz ve şanslı gelişmeler de yaşayacaklar.

Ayrıca net, dün ve Merkür’ün olumlu kombinasyonu hayallerinizin üzerinde başarılar elde edip kazanmanıza destekleyici yardımlar sunacak.

Haftanın spotu, yükseldikçe ve ilerledikçe duyulursa nazara gelir miyim? Korkusu siz dua ediyorsanız, her türlü negatiflikten korunduğunuzda emin olun.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Aslanların sevenler aslanlara alacakları hediyelerle güzel sürprizler yapacaklar. Bu hafta yakışır, aynı zamanda evinize sürpriz dizi sevindirecek misafirler gelebilir.

Bazı konularda iyi sonuçlar alabileceğiniz. Sevgili aslanlar bütün burçların haftaya ayın başak burcunda ilerlemesiyle başladığınız için kişisel finansınıza yoğun bir şekilde kazancınıza odaklanacağınız bu hafta da iyi fırsatlar, iyi imkânlar, iyi paralar kazanacaksınız.

Oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs’le ve Jüpiter’le olumlu üçgen açısı rutin iş hayatınızda sürprizle şanslı gelişmelerle karşılaşmanıza kendi yolunuzda ilerlemenize olumlu yönde etki edecek.

Bir çok aslanın da sevinmesine etki edecek ve neden olacak parasal konularda yapacağınız ele alarak maddi konularda önemli işlerinizi halletmek de gönlünüzü ayrı, kafanızı ayrı rahatlatacak.



Bu hafta oldukça verimli bir haftadasınız. Çalışma koşullarınız her konuda ön planda. Çatıştığınız iş arkadaşlarınızla artık çatışmak istemeyeceksiniz.

Kendi işinizle ilgili bir iş yapıyorsanız gündelik hayatınızın ritmi koşuşturma içerisinde olabilir. Oldukça hareketli olacağınız parayla ilgili işleriniz varsa iş hayatınıza ele almanız gereken işleriniz tek tek sonuçlanacak.

Beklediğiniz paraları da kuvvetli bir şekilde toparlamanın huzurunu yaşayacaksınız. Bir yerlerden haber bekliyorsanız, işle ilgili eğitimle ilgili kariyerle ilgili bir türlü gelmedi.

O haber diyorsanız bu hafta hayırlı olan haberlerin de gelmesiyle birçok aslan yükselen aslan, beklediğim haberi duyduğum, beklediğim haberi aldım, iş teklifi vermiştim, kabul gördüm.

Eğitimle ilgili bir yerden haber bekliyordum. Hayırlı cevabı aldım, huzurlu cevabı aldım diyerek gönül rahatlığı yaşayacaklar.

İşsiz bir aslan iş başvurusu yapabilir ya da başka bir yerden başka bir işe yeni bir iş bulmuş olabilir, tam anlaşacaktır. Bambaşka bir teklif alabilir. Orada bir arada kalabilir. Kabul ettiğim mi olsa yeni gelen teklif mi olsa diye.



İçinize sinemi kabul etmeyi tercih edin ve seçin aynı zamanda öyle bir haftadasınız ki maddi konularda ele almak isteyip ele alamadığınız çözmek isteyip çözemediğiniz, sonuçlandırmak isteyip sonuçlandıramadığınız sorun olan her şeyi sorundan çıkaracaksınız.

Problem olan her şeyden arınacak kafanızın rahatlamasıyla hani deriz ya anı yaşa sorun yaşayan birine istediğin kadar anı yaşa desen de sorunlu kişi nasıl anı yaşayım dese de karşı taraf bunu algılayamaz.

Dolayısıyla aslan uzun bir süredir anda kalamıyordu ve anı yaşayamıyordu. Bu hafta sorunlarını çözümleyeceği için hayatta bir an varmış. O anı yaşa derlerdi.

Gülerdim ama şimdi andayım istediğim gibi anı yaşayabilirim enerjisini yoğun bir şekilde yaşayacak. Hatta birçok aslan burcu, belki bu sabah ya her zaman sorunlar oluyor, her zaman problemler oluyor.

Ben artık bugün itibariyle anı yaşamaya karar veriyorum. Anı yaşayacağım, enerjisiyle güne başlamış olabilir, her işin çözülüyor. Anı yaşamak da artık sizin için hiç de zor olmayacak.

Aynı zamanda mars ve Uranüs arasındaki kombinasyon yaptığınız her türlü işte başarı kazanma olasılığınızı arttırıyor efendim.

Aynı zamanda ikili ilişkiler ve özel hayatınızda bazı konular kafanızda problemse, şüphe ise kurcalıyorsa gereksiz şüpheler gereksiz endişeler yaptığınızın farkına varacaksınız.

Salı çarşamba perşembe cuma iletişiminiz çok hızlı kısa vadeli planlarına odaklanırken. Kısa vadede planladığınız her türlü isteğinizi ve işinizi de başarılı sonuçlara ilerlemesi konusunda verimli olacaksınız. Kendinizi yenilemenin huzurunu yaşayacaksınız.

Haftanın spotu, anda kalmak güzelmiş, keyifliymiş demeyi ihmal etmeyin.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Duygusal açıdan menfaat sağlama ihtimaliniz çok yüksek olabilir. Bu hafta ani tepkiler verebilir. Saldırgan davranışlar içerisinde başa ak bulunabilirsiniz.

Başak için çok zor bir hafta çok zor. Zahmetli bir hafta fikir ve düşüncelerinizi gizli gizli kafanızda büyütebilirsiniz. Şimdi ayın burcunuzda ilerlemesiyle haftaya başladık.

Sevgili başaklar yükselen başaklar şimdi sizler. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demezsiniz, yılan istemezsiniz, etrafınızda size de dokunmasının etrafıma da dokunmasının düşüncesiyle yaşarsanız, bana dokunmayan yılan bin yaşasın bana dokunmasın ama etrafıma dokunsun gibi oluyor.

Bu yılan kimseye dokunmasın, bana da dokunmasın beni üzerine de dokunmasın beni sevene de dokunmasın, evrendeki hiç kimseye.



Başaklara hiç dokunmasın şimdi başak özellikle öyle bir haftada ki gezegenlerin kombinasyonu kendimi tanıyamıyorum ve fevri davranışlarda bulunmak istemiyorum ama elimde değil.

Bana haksızlık yapmış gelmiş benden özür diliyor. Ben onun özrünü nasıl kabul edeyim diye böyle bir cinnet modunda ve cinnet durumunda olabilirsiniz. Yapmayın.

Şimdi affedici olmak ruhunuza kir biriktirmemek olduğu için kendi iyiliğiniz için sizi üzen sizi yoran. Herkesi affedin bakın yıllardır söylüyorum, hastalık yoktur.

Hastalığa neden olan yaşanmışlıklar ve düşünceler vardır. Özellikle bir ilişkiyi bitirmiş, sonlandırmış noktalamış olabilirsiniz.

Ama sonlandırdığınız bitirdiğiniz ilişkilere hala içinizde öfke, nefret kin duygusu besliyorsanız o zaman şunu yapıyorsunuz.

Bakın haftaya ayın, siz ayın sizin burcunuzdaki seyiriyle adım attık. Hepimiz sizler daha çok etkileniyorsunuz.



Hastalanmak istemiyorsanız, ruhunuzu kirletmek istemiyorsanız, alın karşınızda sizi üzen insanları bakın onların gözlerinin içerisine kendi iyiliğim için seni affediyorum, seni yolunda özgür bırakıyorum deyin.

Küs olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz, hayal edin koyun karşınıza bir yastık bir obje onu düşünün.

Kendi iyiliğim için seni affediyorum senin yolunda özgür bırakıyorum. Eğer bu yükleri üzerinizden atarsanız. Elimi kolumu kaldıramıyorum, hiç dermanım yok hiç halim yok moduyla uyanmış olabilirsiniz.

Elinin konunun canlanmasını istiyorsan, yaşam enerjinin yükselmesini istiyorsan, ruhunu kirleten hem düşüncelerden hem duygulardan arınman gerekiyor.

Kendine yapabileceğin en büyük iyilik özellikle beklentilerinizin ön planda olmasını istiyorsanız, duraksamış işlerinizin ilerlemesini istiyorsanız işinize odaklanın kazancınıza odaklanın, kazancınıza ve işinize odaklandığınız takdirde muazzam derecede mutlu olabilirsiniz.

İkili ilişkileriniz de özel hayatınızda süregelen bir evliliğe süregelen bir beraberliğe sahip bir başak burcuysanız, partnerinizin gelenek ve göreneklerine uymak istemiyor olabilirsiniz.

Ama düşünsenize onun yerine koyun, kendinizi sevmediğiniz bir kayınvalideniz olabilir. Sevmediğiniz bir kayınpederiniz olabilir.

Şöyle düşünün, anne olmayabilirsiniz, baba olmayabilirsiniz. İleride sistem ne baba olacaksınız? Onun annesi babası olmasaydı o sizin hayatınızda olmayacaktı.

O yüzden partnerinizin annesiyle babasıyla kafanızın içinde kavgalarınız varsa o kavgaları bitirin. Tamam bağrınıza basmayın ama onların varlığını kabul ederek, özgürleştirin ve saygı duymaya özen gösterin.

Çünkü öyle bir haftadasınız ki ne ekerseniz ileride onu biçeceksiniz. Karma yaratmak istemiyorsanız size yapılmasın.

İstemediğiniz hiçbir şeyi hiç kimseye yapmayın. Kaç yaşında olursanız olun, ben de bir zamanlar 17 yaşındaydım. Şimdi 50 yaşında bir kadınım.

Ben de bir zamanlar anne oldum, şimdi kayınvalide oldum. Hiç sevmediğimde bir kelimedir. Kayınvalide ikinci anne oldum. Hiçbir zaman tabi ki kızımın annesi gibi olamayacağım.

Çünkü onu doğuran anne daha kıymetli ama annesi nasıl kıymetliyse ben de 10'a çıkart kızım gibi kıymetli bakacağım.

O yüzden siz de annenizi nasıl sarıp sarmalıyorsanız, partnerinizin annesini, babasını da. Böyle sarın sarmalayın.

Bazen insanlar, büyüklerimiz, yaşlılarımız istemeyerek de olsa bilmeyerek de olsa yanlış cümleler kurabiliyorlar. Yanlış davranışlar sergileyebiliyorlar.

Genç olsalar da yaşına verin yaşları geçmiş, yani ileri yaşta olsalar da yaşlarına verin. Onlara saygı duyduğunuzda onlarla içinizdeki çatışmayı, kavgayı bitirdiğinizde ilişkinizin enerjisindeki bütün dalgalanmaları, düşüşleri, belirsizlikleri sonlandıracaksınız.

Haftanın spotu, sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi kimseye yapma.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Yorucu bir çalışma temposu içerisinde olabileceğiniz bir haftadasınız büyük hayaller kurmanın tam zamanı.

Farklı amaçlar edinebileceğiniz bir haftadasınız hayali olmayanın hiçbir isteği gerçek olmaz. Lütfen bu hafta neye odaklanırsınız? Onu yaşayabileceğinizden emin olmanızı istiyor.

Gökyüzü sizden özellikle sevgili teraziler yükselen teraziler Haftaya biraz İsteksiz bir enerjiyle başlamış olabilirsiniz.

Bu öğleden sonra isteksiz enerji durumu iyi ve enerji anlamda değişecek. Hiç merak etmeyin. Geri planda kaldığınız işlerde ve konularda artık ön planda olmak için harekete geçeceğiniz çok önemli bir haftadasınız.

Sizler de ayın başak burcundaki seyriyle haftaya başladığınız için bağışıklık sisteminize çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız.

Gökyüzü oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’in olumlu üçgen açısıyla aile hayatınıza sürpriz mutluluklar getirme olasılığı çok yüksek.

Aynı zamanda iş hayatınızda başarı kazanacağınız bu verimli haftada yaşam planınız açısından çalışmıyor olsanız bile parasal konularda önünüze gelecek yeni iş fırsatlarıyla size bolluk size bereket kazandıracak güzel imkânlar elde edebilirsiniz.

Ev ortamınızda anne baba evinizde kendi yuvanızda farklı güzel iletişimler kuracaksınız. Daha önce size anlamadığı için şikâyetçi olduğunuz yakınlarınızın bu hafta sizi can kulağıyla dinliyor olması ve anlıyor olmasından yana huzur bulacaksınız.

Anlaşılır olmanın netliğini, mutluluğunu, içsel huzurunu yaşayacaklar ve aynı zamanda eskiden güven duymadığınız güven duymakta zor kişileri bu hafta göz ardı etmeyerek ön plana alarak niye anlayamıyorum? Niye güvenemiyorum? Sorularının cevaplarını bulacaksınız.

Net olarak ayrıca pazartesi salı çarşamba perşembe amaçladığınız her işinizi tamamlayacaksınız. Hafta sonu fazla para harcamaya meyillisiniz.



O yüzden plansız ve programsız alışverişler yapmamaya çok fazla para harcayıp daha sonra pişman olmamaya lütfen özen gösterin.

Çevrenizle yapacağınız kısa seyahat planları gündeme gelebilir ve öğrenmeyi istediğiniz öğrenmekte zorluk çektiğiniz eğitim hayatınızla ilgili konulara zaman ayırarak da içsel olarak büyük huzur, büyük mutluluk yaşayacaksınız.

Ayrıca bu hafta öyle bir haftadasınız ki gördüğünüz rüyalara önem verin. Size rehberlik edecek efendim size. Uyanış kazandıracak rüyalarla mesaj alabilirsiniz.

Haftanın spotu, gördüğünüz rüyaları kimseye anlatmayın.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 AKREP BURCU

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizlere şu uyarıyı veriyor, içgüdülerinize ve kendinize güvenin, kendinize duyduğunuz güveni hafta boyu hiçbir işinizde sorgulamayın lütfen.

Girişim yapma isteğiniz her konuda yükselebilir. Sadece iletişim ilişkilerde ve aşkta evlilikte anlık patlamalar duygusal patlamalar yaşamanız olası ve söz konusu.

Ama siz duygularınızı dengelediğinizde olası bütün patlamaları engelleyebileceğinizden yana da emin olun sizler de haftaya ayın başak burcunda ilerlemesiyle adım attınız.

Hedeflerinize odaklanma konusunda zorluk yaşayan bireylerseniz, eğitime iş hayatınıza hayalinize planladığınız düşündüğünüz hedef olan her şeye ulaşmak konusunda odaklanma konusunda çok başarılı olacaksınız.

Oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’in olumlu üçgen açısıyla kendinize ait bir iş hayatınız varsa ticaretle ilgilenen ve uğraşan bir akrep burcu birey iseniz ticari faaliyetlerinizle ilgili sürpriz şanslı gelişmelere açık olduğunuz önemli bir haftadasınız.

Haftanın üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci günlerinde, sanata spora ait işlerle uğraşıyorsanız, başarı elde etme konusunda muazzam şanslı muazzam da kendinizle ilgili netlikler yaşayacak, netlikler kazanacaksınız.

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz önem kazanacak. Bu hafta onlardan gelecek önemli haberlerle yapılması gereken önemli planlamalardan da başarılı sonuçlar elde edeceksiniz.

Kendinizin halle mi demediği zorluk, yaşadığınız her işinizde arkadaş desteği ve yardımları alabilirsiniz. Ayrıca bu ilişkilerde patlamalar yaşama olasılığımız çok yüksek.



Evli bir akrep burcu bireyseniz ilişkisi olan akrep burcu birey iseniz, partnerinizin beğenmediğiniz, uygun görmediğiniz, yönlerini sert bir şekilde uyarılarda bulunarak çözümleyemezsiniz.

Onun sizi anlayabileceği şekilde onunla konuşmaya, sesinizin rengini. Dozunu çok iyi ayarlamaya bağıra çağıra kendinizi ifade etmemeye özen göster.





Göre ilişkiniz zarar görür. Yani ilişkinizin ahengini ilişkinizin dengesini aranızdaki uyumu bozmak istemiyorsanız, dürtüsel tepkisel davranışlar içerisinde olmamaya özen gösterin.

Fevrilik hiç bir zaman işe yarayan bir durum değil. Ne kadar sakin olursanız, ne kadar dengeli tavır ve davranış sergilerseniz ilişkinizin bugünü içinde yarın için de daha huzurlu olabileceksiniz.

Hareketli ve enerjik bir haftada olacaksınız. Sağlığınız gayet iyi. Sadece gözlerinizle alakalı biraz hassasiyetiniz olabilir.

Görmek istemediğiniz görmek zorunda kaldığınız durumlardan dolayı da olabilir. Gözlerinizdeki hassasiyet, evet görmeyi sevmediğiniz görmeyi istemediğiniz konular ve durumlar karşısında çok odaklı olmadığınız takdirde stresle gerilim yaşamayacağınızdan yana da çok emin olabilirsiniz.

Aynı zamanda daha önce hayatınızdan çıkardığınız. Mesafe koyduğunuz bazı arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili haftanın üçüncü ve dördüncü gününde geri dönüşler olabilir.

Ya da eski samimiyeti yeniden sizlerle kurmak isteyebilirler. Sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda küsmeyerek darılmayarak tartışmayarak mesafe koyduğunuz kişilerin sizinle o sizden o mesafeleri kaldırmaların istediğinde.



Kendinizi güvende ve huzur de hissetmediğiniz anlarda o koyduğunuz mesafeleri kaldırmadığınızda tekrardan bir üzüntüye tekrardan bir gerilime girmeyeceğinize emin olabilirsiniz.

Haftanın spotu kendi sözünüzle yol alın, yaşamda başkalarının sözüyle değil.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 YAY BURCU

Haftalar olmadı mı? Olmamaları onlar için bir şey fark etmiyor. Onlara uyarılar var. Tabii ki. Hafta başında küçük başarıları elde edebilirler. Haftanın ilk 3 gününde kendinize olan güveniniz artacak.

Bazı kişilerin sizin hakkınızda düşünceleriyle ilgilenmeniz söz konusu. Onlar benim için ne düşünüyor? İlgilenmeyin, bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

İlgilenmek durumunda kaldığınızda da bu dışarıya yansıtmasanız da ciddi anlamda gerilim yaşamanıza etki edebilir ve neden olabilir.

Sizler de 12 burcun haftaya ayın. Başak burcundaki seyriyle adım attığı gibi haftaya adım attınız. Özellikle sevgili yaylar, yükselen yaylar göz önünde olacağınız bir hafta yaşayacaksınız.



Çalıştığınız işte bulunduğunuz çevrede arkadaş ortamlarınızda toplumsal konularda sorumluluk aldığınız iş alanlarında çok göz önünde olmak istemiyorum deseniz de demeseniz de bütün dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız.

Dolayısıyla bütün dikkatlerin üzerinde üzerinizde toplanması göreceğiniz ilgi alaka içinde bulunduğunuz evliliğiniz ilişkiniz birlikteliğiniz konusunda kıskanılmalara neden olabilir.

Mümkün olduğunca gördüğünüz ilgiyi partnerinizle paylaştığınızda onun size olan düşkünlüğünden kaynaklanan kıskançlığının dengelenmesine neden olabilirsiniz.

Yay özgürlüğüne çok düşkün bir burç olduğu için fazla sorgulanmayı. Merak edilmeyi sevmez ve tercih etmez.

Dolayısıyla bu hafta partnerleri tarafından aşırı derecede gördükleri ilgiden dolayı kıskanılabilirler.

Ne olur gördüğünüz ilgiyle şımarmadığınızı değişmediğinizi güzel güzel yorumlarla partnerinizi açıkladığınızda ifade ettiğinizde onun kendi içinde gerilim yapmasını engelleyeceğiniz gibi aranızda çıkabilecek tartışmaları da engelleyeceğinizden emin olun.

Şanslı fırsatlar dönemine hafta ile birlikte adım attınız. Parayla ilgili konularda elinize bu hafta kimse su dökemez.

Bak hiç ortada yok ama gündem konusu olacak. Yani para kazanma konusunda elinize kimse su dökemez. Bu hafta ticaretle uğraşan ticaretle uğraşan, kendi işini yapan bir yay burcu bireyi iseniz yani bu hafta o kadar karlı kazançlı işler yapacak. O kadar güzel parasal sonuçlar elde edeceksiniz ki.



Kafanıza güzel yatan oturaklı fikirlerinizle planlarınızla şimdiye kadar yapıp da bir türlü hayata geçiremediğiniz iş planlarınızı ve programlarınızı da haftanın beşinci gününe kadar arzu ettiğiniz ve istediğiniz gibi planladığınız ve hayal ettiğiniz gibi geliştirecek ve gerçekleştireceksiniz.

Hedefinde hedeflerinize ya da hedefinize koşarak ilerleyeceksiniz. İş ortamınızda attığınız adımların karşılığını maddiyat kazanmakla konu maddiyat kazanmak konusunda kolaylıkla elde edeceksiniz.

Ayrıca sizinle birlikte çalışan iş arkadaşlarınızın da bu dönem size olan desteği çalışmalarınızda motivasyonunuzun artmasına olumlu yönde neden olacak. Eğitimde de öğrenme ve öğrenme konusunda çok şanslısınız.

Haftanın spotu, partnerinizle anlayışlı olun.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Bu hafta içgüdüleriniz ve hislerinizin kontrol edilmesi gereken bir zaman hareketlilik, yeni adımlar ve duygusal gerilimler yaşamamaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız.

İş ve çalışma yaşamınızda ayrıca da patlamalar yaşanabilir. Ama bunu kötü yorumlamayalım. Kendinizi kanıtlama.

Hani derler ya hiç sevmediğim bir kelimedir. Nasıl başarılısın, yıkılıyorsun ya niye yıkılsın, nasıl başarılısın patlıyorsun. Gündem konusu olacaklar.

Gündem konusu olacaklar. Bütün gözler onların da üzerinde olacak bu hafta ve dolayısıyla. Kendinizi gösterme çabasında olduğunuz mücadele verdiğiniz bir türlü ortaya çıkamadığınız konularda gündem sizi öyle bir gündeme oturtacak ki ben bu kadarını beklemiyordum diyeceksiniz.

Gündeme oturacaklar. Onlar da 12 burcun ayın başak burcunda ilerlemesiyle haftaya başladılar. Hiç olmadıkları kadar eğitimi odaklanacaklar.

Ayın başak burcundaki ilerleme enerjisiyle aynı zamanda öyle bir hafta ki bu hafta kendi burcunuzda ilerleyen Merkür, Venüs, Mars’ın boğa burcunda ilerleyen Uranüs Jüpiter ile oluşturduğu kombinasyon hayatınızın genelinde sürpriz şanslar yakalayıp elde etmenize neden olacak.

Balık burcunda ilerleyen Neptün, kendi burcunuzda ilerleyen Merkür’le altmışlık açı çalışmalarınızda sonuçlara ulaşmanıza elde edecek. Belki bu hafta bir oğlak olarak bir buluşa imza atacaksınız.

O kadar bak bir buluşa imza atacaksınız. Uzun zamandır kimsenin çözemediği sorunları ve problemleri siz çözeceksiniz.

Keşfedilemeyen konuları ortaya çıkarılamayan projeleri siz çıkaracaksınız ve adınızdan çok söz ettireceksiniz. Bu hafta çalışmıyor olsanız bile aile hayatınızda önemli destekler göreceksiniz.

Yeni bir iş bulma konusunda çalışmayan bir oğlak burcu iseniz, yeni bir iş bulma konusunda ya da eğitimini aldığınız bunu meslek edinmeyi istemiyorum dediğiniz konularda annenizle babanızla yakınlarınızla çatışmalar yaşıyordunuz.

Artık onların da sizi desteklemesi, hangi işi yapmaktan memnunsan kendini o alanda geliştir diyebilirler. Sizin yapmak istediğiniz işlere saygı duyabilirler.

Dolayısıyla bu durum çalışma kendini eğitime, para kazanma, ilerleme konusunda muazzam derecede motivasyon kazandıracak oğlaklara.

Dolayısıyla her an göz önünde olacaksınız ve her an göz önünde olmanız in. Olmaz derecede sizin çalışma, öğrenme, ilerleme, para kazanma konusunda da motivasyonunuzu kazandırırken büyük başarılar da elde etmenize neden olacak.

Çocuğunuz varsa bir oğlak olarak bu dönem çocuğunuzla vakit geçirmek onun mutluluğu açısından gelişime açısından çok önemli olacak.

Özellikle oğlak anneleri, oğlak babaları çocuk sahibiyseniz her zamankinden biraz daha fazla çocuklarınıza zaman ayırmaya, onların ruhsal ihtiyaçlarını görmeye yanlarında olduğunuzu onlara hissettirmeye özen gösterin.

Bebekse bile kucağınıza aldığınızda güvendesin babacım güvendesin annecim demeye. Şuurlarına ve bilinçaltlarına anneleri yanlarında babaları yanlarında ve güven içerisinde olduklarını hissettirin.

Yetişkin bir çocuğunuz varsa onu desteklediğinizi ona destek çok önemli bir çocuğu hissettirir. Kaç yaşında olursanız olun çocuk 30 yaşında olsa da annesi ve babasından takdir görmek istiyor. Destek almak istiyor.



Dolayısıyla şunu net söyleyebilirim, görecekleri takdir anne ve babadan alacakları takdir, motivasyon kazandıracak oğlaklar anne babaysa da çocuklarının güvende olduğunu onlara hissettirmez.

Haftanın spotu, yükselen başarının gözünüzü korkutmasın.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 KOVA BURCU

Otorite figürlerine karşı gerilmemeleri gereken bir haftadalar. Bu hafta bunu başardığınız anda kolay kolay hiç kimse sizin enerjinizi ememez. Yaşamınızda yorgunluk oluşmasına neden olamaz.

Ortaklaşa işler ve çalışmalarınız için çok verimli bir dönemdesiniz, daha fazla sosyalleşmek isteyeceksiniz.

Ama diyorum ki oturun oturduğunuz yerde var olanla yetinmeye daha çok sosyalleşmek yerine mevcut ilişkilerinizde dengelenmeye özen gösterin.

Özellikle sizler de haftaya ayın başak burcundaki seyriyle haftaya başladınız dolayısıyla ödemelerinize odaklanabilirsiniz.

Oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’le olumlu üçgen açısıyla güçlü sezgilerinizle problem olan her şeyi çözümleyebilirsiniz.

Balık burcunda ilerleyen Neptün, kendi burcunuzda ilerleyen Merkür’ün altmışlık açısıyla özellikle finansta beklenmedik gelir artışları sizi kazanma konusunda motive ederken harcamalar konusunda ve ödemeler konusunda bunaltabilir.

Aynı zamanda sağlıklı bir haftadasınız ama boğaza dikkat edin.

Tabi ki güneş kovalarda yükselen kovalarda boğaz sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız.

Bu hafta ne yapmalı, ne yapmamalı, nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi alacak verecek dengesini iş ve çalışma hayatınızda parasal yatırımlarınızda dengelediğiniz takdirde maddi açıdan hiçbir kayba zorlanmaya maruz kalmayacaksınız.

Ayrıca planlı ve organize olabilmeniz konusunda işinizde ve çalışmalarınızda istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz.

Zihinsel dağılmamaya, iş konsantrasyonunuzu yükseltmeye, hedefleriniz konusunda odaklı bir şekilde yol almaya mümkün olduğunca özen gösterin.

Bu hafta öyle bir hafta ki işimden başka bir şey düşünemiyorum diyerek çalışmalarınıza odaklanırken, evli bir kova burcuysanız, çocuklarınızı ve eşinizi imal edebilirsiniz.

Zamanınızı çok iyi ayarlamaya, mümkün olduğunca ev işi eve taşımamaya, evde evi yaşamaya eşinizin neye ihtiyacı olduğunu hissetmeye çocuklarınızın sevgisini ve onlara sunduğunuz sevgiyi sınır koyarak değil, verimli bir şekilde vermeye özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

Dualarınızın kabul olma olasılığının çok yüksek olduğunu fark ettiğiniz bir haftadasınız. Bol dua edin bize değdin efendim, çünkü maneviyat enerjinizin çok yüksek olduğu bir haftadasınız ettiğiniz dualardan bizleri de mahrum bırakmayın.

Haftanın spotu sevginizi, duygunuzu evinizden eksik tutmayın.

29 Ocak – 4 Şubat 2024 BALIK BURCU

Şimdi öncelikle eğitim ve kurslarla ilgili. Eğer kendinizi geliştirmek istediğiniz konular varsa uzun bir süredir araştırmalar yapıyorsanız bu konularda fırsatlar yakalayacak, çok şansınız açık olacak.

Hayatınızda hayata yeni bir pencere açabilirsiniz. Maddi konularınızdaki sıkıntılarınız varsa bu sıkıntılardan da tam anlamıyla kurtuluyorsunuz.

Sevgili balıklar, yükselen balıklar ayın karşıt burcunuz başak burcunda ilerlemesiyle sizler de haftaya adım attınız. Dolayısıyla anlaşmalarınız sözleşmelerinize karşı sorun yaşadığınız konularda odaklanma yaşayabilirsiniz.

Oğlak burcunda ilerleyen Merkür Venüs marsın boğa burcunda ilerleyen Uranüs ve Jüpiter’le olumlu üçgen açısıyla hedef ve ideallerinizle ilgili sürpriz şanslar yakalayacak, sürpriz gelişme, gelişen sonuçlar elde edeceksiniz. Motivasyon kazanacaksınız.

Burcunuzda ilerleyen Neptün’le, kendi burcunuzda ilerleyen Merkür’ün olumlu açısı, meditasyon ve yoga yapmak dua ederek enerjinizi güçlendirmek istiyorsanız ne olur? Siz bu hafta hayallerinize, dileklerinize, dualarınıza konsantrasyon eksikliği yaşadığınız konulardan meditasyon yapmaya çok özen gösterin.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızda detaylarla haftaya başladınız. Verimli üretken olacağınız bir haftadasınız.

İş hayatınızda, iş hayatınızla ilgili yine birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın niyeti ne? İyi mi negatif mi? Olan, çözemediği yanındayken mutluyum ama iş arkadaşımla ilgili kafamdaki soru işaretlerinden bir türlü kurtulamıyorum diye şikayetçi oluyorsanız, iş hayatınızdaki ilişkilerde kime neyi anlatıp, kime, neyi anlatmamanız gerektiğinin net bir şekilde farkına varacaksınız.

Niyetlerinin Halis olup olmadıklarını çözecekler. Kırgınlıklar, küslükler yaratmayacaklar. Her zamankinden daha kolay bir şekilde herkesi olduğu gibi görüp kabul edecekler.

Ama kafalarındaki soru işaretlerinden özgürleşecekleri için çalışırken daha relax, daha sakin, daha huzurlu olacaklar. Arkadaşlarınıza olan güveninizi de sorgulayabilirsiniz.



Bu arada bir temizliğe ihtiyaç duyacaksınız. Belki bir balık burcu bireyi olarak bu sabah uykudan uyandınız.

Hafta sonu görüştüğünüz katıldığınız ortamlarda bazı arkadaşlarınızla biraz mesafe koymanız gerektiğine, bazılarında tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerektiğine karar verdiniz.

Bu dönem size çelişki yaşatan, güven vermeyen sosyal ilişkilerinizdeki. Arkadaşlıklarınızda bazı kopmalar yaşayacaksınız.

Eleme, hani hayatınızı bir süzgeçten geçireceksiniz, temizler kalacak olumsuzluklar dışarıda kalacak ama hayatınızdan attıklarınız kaybınız değil kazancınız olur.

Hep öyle değil midir bu arada ben? Hayatı hepimizin iyi geldiğine inanıyorum. Zaman içinde nefes olduğumuzu unutup nefsimizin esiri olduğumuzda büyük yanlışlar yaptığımıza inanıyorum.

Farkındalık sahibi olarak bunu sizlere söylüyorum, herkesin bir görevi vardır. Görevini tamamlar görünmeyen yüzünü size gösterir ve hayatınızın dışında kalması gerekir.

O yüzden şunu yapın bana onu yaptı, bana bunu yaptı. O yüzden hayatımdan attım. Karanlık yüzünü gördüm, kötüydü zaten demeyin.

Noldu niye ayrıldın? Bu arkadaşından dendiği zaman arama mesafe koymak istedim, uymayan yönlerim vardı birbirimize görevlerimizi tamamladık, yollarımızı ayırdık demek en güzeli.

O kişi hakkında ona anlat, buna anlat sen onu hayatından çıkarıyorsun. Onun enerjisini hayatında tutuyorsun. Bu sefer ne oluyor senin bolluğunu, bereketini engelliyor.



Haftanın spotu, bolluğun bereketinin artsın istiyorsan hayatından attıkların kaybını değil, bir daha anma onları.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.