MTV Ödemelerinde Son Günler ve daha az ödeme yapmanın yolu

MTV Ödemelerinde Son Günler

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son günler yaklaşıyor. Araç sahipleri, 31 Ocak'a kadar ödemelerini yapmak zorunda. Ancak, MTV ödemelerini düşürmenin bir yöntemi ortaya çıktı. Vergi kanunundaki düzenlemeye göre, MTV her araca göre ayrı ayrı hesaplanıyor ve araçların kasko değerleri MTV'nin hesaplanmasında belirleyici bir rol oynuyor.

Daha Düşük MTV Ödeme Yöntemi

MTV düzenlemesine göre, bir araç eğer kasko bedelinin yüzde 5 ve aşağısında bir değerdeyse, alt kademeden vergilendiriliyor. Bu, özellikle motor silindir hacmi ve yaşı büyük olan motorlu taşıt sahiplerine avantaj sağlıyor, zira alt kademeden yapılan vergilendirme bedeli daha düşük oluyor.

MTV Örnek Hesaplama

2024 yılı MTV zammıyla birlikte, 2016 model (8 yaş) 1300-1600 cc arası motor silindir hacmi olan bir aracın MTV tutarı 2 bin 544 lira oldu. En düşük araç MTV’si 347 lirayken, en yüksek ödeme tutarı ise 160 bin 285 liraya çıktı. Örneğin, 2014 model 11 yaşında, motor hacmi 3500 cc olan bir aracın kasko sigortasına değeri eğer 200 bin liraya ödemesi gereken MTV normal şartlarda 28 bin 129 lira. Ancak vergi tutarı, kasko sigortası değerinin yüzde 5'inden yani 200 bin liranın yüzde 5'i olan 10 bin liradan fazla olduğu için, söz konusu araç için aynı yaş grubunda bir alt kademede yer alan 2501-3000 cc motor silindir hacmine denk gelen MTV tutarı 18 bin 519 lira olarak belirleniyor.

MTV İndirimi İçin Başvuru Yöntemi

Eğer aracınızın MTV tutarının, kasko değerinin yüzde 5’ini aştığına eminseniz, MTV tutarına esas alınan kasko değerini gösterir belge ile birlikte, aracın kayıtlı olduğu vergi dairesine başvuru yapmak yeterli. MTV'de alt kademeden vergilendirme başvurusunu internetten de yapmak mümkün. Bunun için Dijital Vergi Dairesi (İnteraktif Vergi Dairesi) üzerinden ‘Araç İşlemleri’ ve ‘Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi’ seçeneklerini kullanabilirsiniz.

MTV ödemeleri için son günler yaklaşırken, araç sahipleri için daha düşük MTV ödeme yöntemi büyük bir fırsat sunuyor. Bu yöntemle, özellikle yaşlı ve büyük motor hacimli araç sahipleri, vergi yüklerini önemli ölçüde hafifletebilirler. Bu fırsattan yararlanmak için gerekli şartları sağlayıp, belgelerle birlikte vergi dairesine başvurmak gerekiyor.