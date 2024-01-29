Bolu'da MHP Adayı İlhan Durak'tan belediye çalışanlarına iş güvencesi sözü

Başkan Adayı İlhan Durak'tan Önemli Vaat

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 2024 yerel seçimleri öncesinde başlattığı kampanya kapsamında Bolu Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Durak, bu buluşmada belediye personeline yönelik önemli vaatlerde bulundu.

İlhan Durak'tan Belediye Çalışanlarına İş Güvencesi Sözü

Durak, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada, seçim sonrası belediye başkanı olması halinde, çalışanların iş güvencesine ilişkin endişelerini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Durak, "Kimse işten çıkarılma korkusu yaşamasın. Asla böyle bir şey olmayacak" diyerek, çalışanların bu konudaki endişelerini hafifletmeyi amaçladı.

Çalışanlara Yönelik Pozitif Mesajlar

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek, onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Durak, bu görüşmelerde, belediye personelinin iş güvencesi konusunda duyduğu endişeleri gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Durak, "Belediye personelinin başkan değiştiğinde işten çıkarılma korkusu içinde olduğunu biliyorum, fakat kesinlikle böyle bir şey olmayacak ve herkes işine devam edecek" ifadelerini kullandı.

İlhan Durak'ın Bolu İçin Vizyonu

İlhan Durak, Bolu Belediyesi çalışanlarına yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde belediye personelinin iş güvencesi konusunda endişe duymaması gerektiğini vurguladı. Durak, "Biz göreve geldiğimizde kimse işten çıkarılırım korkusu yaşamasın.

Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Sizlere bunun sözünü rahatlıkla veriyorum. Biz sizlerle birlikte bu şehri daha da güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Daha temiz ve daha adil bir Bolu için beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın, belediye çalışanlarına yönelik iş güvencesi vaadi, yerel seçimler öncesinde Bolu'daki belediye personeli arasında olumlu bir hava yaratmış görünüyor.