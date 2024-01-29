Alişan'ın Apandisit Ameliyatı Sonrası Eşinden Güncel Bilgi

Türkücü Alişan, Acil Bir Durumla Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'den Sivrihisar'a gitmekte olan ünlü türkücü Alişan, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrıları yaşayan Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı ve yapılan tetkikler sonucu apandisit teşhisi konuldu. Haber, Alişan'ın eşi Buse Varol tarafından paylaşıldı.

Alişan'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Alişan, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sağ tarafındaki dayanılmaz ağrı nedeniyle hastaneye geldiklerini belirten şarkıcı, yapılan ilaçlı tomografi ve kan tahlili sonuçlarının apandisit ameliyatını gerektirdiğini açıkladı. Alişan, Sivrihisar konserinin bu seferlik gerçekleşmeyeceğini ve acil bir ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ayrıca, ameliyat sonrası ne zaman istenirse sahneye döneceği sözünü verdi.

Eşinden Güzel Haber

Alişan'ın sağlık durumuyla ilgili güncel bilgi eşi Buse Varol tarafından verildi. Varol, Alişan'ın apandisit ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve şu an için sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, tüm ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

Alişan'ın Sağlık Durumu İyileşiyor

Alişan, şu anda tedavi altında ve sağlığına kavuşması için doktorlar tarafından yakından takip ediliyor. Sevenleri ve hayranları, şarkıcının kısa süre içinde sahneye geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorlar.