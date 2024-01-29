Alişan'ın Apandisit Ameliyatı Sonrası Eşinden Güncel Bilgi

Türkücü Alişan, Acil Bir Durumla Hastaneye Kaldırıldı
Eskişehir'den Sivrihisar'a gitmekte olan ünlü türkücü Alişan, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrıları yaşayan Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı ve yapılan tetkikler sonucu apandisit teşhisi konuldu. Haber, Alişan'ın eşi Buse Varol tarafından paylaşıldı.
Alişan'ın Sosyal Medya Paylaşımı
Alişan, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sağ tarafındaki dayanılmaz ağrı nedeniyle hastaneye geldiklerini belirten şarkıcı, yapılan ilaçlı tomografi ve kan tahlili sonuçlarının apandisit ameliyatını gerektirdiğini açıkladı. Alişan, Sivrihisar konserinin bu seferlik gerçekleşmeyeceğini ve acil bir ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ayrıca, ameliyat sonrası ne zaman istenirse sahneye döneceği sözünü verdi.
Eşinden Güzel Haber
Alişan'ın sağlık durumuyla ilgili güncel bilgi eşi Buse Varol tarafından verildi. Varol, Alişan'ın apandisit ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve şu an için sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, tüm ilgi ve destekleri için teşekkür etti.
Alişan'ın Sağlık Durumu İyileşiyor
Alişan, şu anda tedavi altında ve sağlığına kavuşması için doktorlar tarafından yakından takip ediliyor. Sevenleri ve hayranları, şarkıcının kısa süre içinde sahneye geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorlar.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.