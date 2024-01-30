Emeklilere ücretsiz çay veren kafeye CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç’tan çay desteği…

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, çayı emeklilere ücretsiz veren kafe işletmesini ziyaret etti. Başkan Uç, işletme sahibine teşekkür ederek destek amaçlı olarak 1 koli çay desteği verdi.

Çayı emekliye ücretsiz veriyor

Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kafenin sahibi Faruk Güneş, emeklilere destek olmak için çayı ücretsiz ikram etmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, merkez ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi aday adayı Nurettin Güler de Bolu’da büyük yankı uyandıran ve herkesin takdirini kazanan Faruk Güneş’i, işletmesinde ziyaret etti.

Uç, “Kayıtsız kalmak istemedik”

Emeklilerin geçim sıkıntısının farkında olduklarını belirten Başkan Çetin Uç, işletmeye emeklilere olan desteği dolayısıyla teşekkür ederek 1 koli çay desteği verdi. Başkan Uç, “Ekonomik krizin zirve yaptığı bu dönemde hükümetin emeklilerimize verdiği komik maaş zammı herkesin tepkisini çekmiştir” dedi.

“ Emekliler sefalete mahkûm edildi”

Yapılan emekli zammı ile emeklileri adeta sefalete ve yoksulluğa mahkûm edildiğini söyleyen Uç, “Geçim sıkıntısının en büyük sorun haline geldiği bu zor dönemde At Kafası adlı kafenin sahibi Faruk Bey, emeklilere çayı ücretsiz yaparak bir nebze olsun destek olmak istemiş. CHP Merkez İlçe Yönetimi olarak biz de bu anlamlı karara kayıtsız kalmak istemedik” diye konuştu.

“Çorbada tuzumuz olsun”

Bu sebeple kafe sahibine ziyarette bulunduklarını ifade eden Uç, “Bizlerin de çorbada tuzu olsun diye kendisine 1 koli çay desteğinde bulunduk. Geçim derdiyle boğuşan emeklilerimizin boğazından bir bardak sıcak çay geçsin diye elini taşın altına koyan işletme sahibi Faruk Bey’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.