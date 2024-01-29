Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor ile Boluspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol 1.Lig'in 20. Haftasında Boluspor, bugün deplasmanda Şanlıurfaspor'un konuğu oluyor. Bu önemli karşılaşma, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek ve bugün saat 20:00'da başlayacak. Maç, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Hakem kadrosu ve maçın önemi

Karşılaşmanın hakem kadrosunda deneyimli isimler yer alıyor. Maçın baş hakemi Furkan Aksuoğlu olacak. Yardımcı hakemler ise O. Kağan Çalışır ve Cem Özbay olarak belirlendi. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki rekabetin 12. randevusu olarak futbol tarihinde yerini alacak.

Takımların karşılaşma geçmişi ve gol heyecanı

Şanlıurfaspor ve Boluspor, Türkiye Liglerinde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabette Boluspor, 3 galibiyetle öne çıkarken, Şanlıurfaspor 4 galibiyetle hafif bir üstünlük sağladı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda toplam 33 gol atıldı, bu gollerin 18'i Şanlıurfaspor'dan, 15'i ise Boluspor'dan geldi.

Boluspor'un dengeli deplasman performansı

Boluspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta dengeyi korudu. 3 mağlubiyet ve 3 galibiyetle dikkat çeken Boluspor, deplasman maçlarında Çorum FK’ya yenilirken, Altay ve Ümraniyespor karşısında galibiyet elde etti.

Şanlıurfaspor'un iç saha mücadelesi

Şanlıurfaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta 4 mağlubiyet alarak zorlu lig mücadelelerinde zorlandı. Takım, 2 galibiyet ve 3 beraberlikle düşük bir form grafiği çiziyor. Ancak son iç saha maçında Adanaspor’u yenerek çıkışa geçtiğini gösterdi.

Eski oyuncuların Boluspor'a karşı mücadelesi

Bu maç, Boluspor için eski oyuncularıyla karşılaşma anlamına da geliyor. Cumali Bişi, Guy Lucien Michel Landel, İshak Çakmak ve Ümit Kurt gibi isimler, geçmişte Boluspor formaları giymiş ve takımın başarılarına katkı sağlamışlardı. Şimdi ise eski takımlarına rakip olarak sahada olacaklar.