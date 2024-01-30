Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinin 30 Ocak 2024 tarihlerindeki hava durumunu açıkladı.

Batı Karadeniz Hava Durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, illerinde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde olacağı be çoğunlukla bulutlu ve yağmurlu geçeceğini söyledi. Meteoroloji dışarı çıktığınızda yanınıza şemsiye alın diye uyardı. Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerinde bulunan 7 ilin sıcaklıkları ise aşağıdaki gibi tahmin ediliyor:
İşte il il hava durumu tahmin raporu:
Bolu Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu
Bartın Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -6°C Çok Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Çok Bulutlu +
Sinop Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu
Bilecik Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
İstanbul Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Kar Yağışlı
Ankara Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: -2° Parçalı Bulutlu
İzmir Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 11°C En düşük: 4° Çok Bulutlu
Bursa Hava Durumu
30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.