Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinin 30 Ocak 2024 tarihlerindeki hava durumunu açıkladı.

Batı Karadeniz Hava Durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, illerinde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde olacağı be çoğunlukla bulutlu ve yağmurlu geçeceğini söyledi. Meteoroloji dışarı çıktığınızda yanınıza şemsiye alın diye uyardı. Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerinde bulunan 7 ilin sıcaklıkları ise aşağıdaki gibi tahmin ediliyor:

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu

Bartın Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -6°C Çok Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Çok Bulutlu +

Sinop Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu

Bilecik Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Kar Yağışlı

Ankara Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: -2° Parçalı Bulutlu

İzmir Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 11°C En düşük: 4° Çok Bulutlu

Bursa Hava Durumu

30 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu