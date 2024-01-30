TOGG için özel kredi desteği: 28 bin 405 tl taksitle 36 ay vadeli finansman imkanı

TOGG İçin Özel Kredi Desteği

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük bir ilgi gördü. Bu ilgiyi desteklemek amacıyla, Ziraat Bankası tarafından Togg T10X modeli için özel bir kredi desteği sunuldu. Bu destek, araç bedelinin yüzde 50'sine kadar olan kısmı kapsıyor ve 36 ay vade seçeneği ile sunuluyor.

TOGG T10X için Kredi Detayları

Togg T10X modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 432 bin 600 TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası'nın sunduğu kredi desteğiyle, bu model için 716 bin 300 TL'lik bir kredi çekilebiliyor. Bu kredi, 1,59 faiz oranı ile geri ödeniyor ve aylık taksitler 28 bin 405 TL olarak hesaplanıyor. 36 ay sonunda toplam geri ödeme miktarı 1 milyon 22 bin 580 TL'ye ulaşıyor. Bu, 3 yıllık vadede 306 bin 280 TL'lik bir fark anlamına geliyor.

TOGG Kredisinin Avantajları

Bu kredi seçeneği, Togg'a olan talebi artırmak ve aracın satışını teşvik etmek için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Özellikle yüzde 50'lik kredi desteği ve düşük faiz oranı, Togg T10X modeline olan ilgiyi daha da artırıyor. Ayrıca, bu kredi seçeneği ile Togg'un satın alınabilirliği daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

TOGG Üretim ve Teslimat Planları

2024 yılında Togg'un üretim planlaması 47 bin adet olarak belirlendi. Ancak, artan talebe bağlı olarak bu sayının 60 bin adede kadar çıkması öngörülüyor. Togg, filo ve kurumsal firmalara da toplu sipariş imkanı sunuyor. Sipariş verildikten sonra karma üretime geçecek olan Togg Gemlik Kampüsü'nden, araçların maksimum 2 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOGG T10X modeli için sunulan özel kredi desteği, Türkiye'nin yerli otomobilinin satışını destekleyecek önemli bir adım. Yüzde 50 kredi desteği ve 36 ay vade seçeneği ile sunulan bu finansman imkanı, Togg'a olan talebi artırıyor ve aracın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Togg'un üretim ve teslimat planları da bu talebi karşılamaya yönelik olarak düzenleniyor.