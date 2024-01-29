Gold Film'den Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumuyla İlgili Resmi Açıklama Geldi

Ebru Destan'dan Duygusal Paylaşım

Ebru Destan, Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini paylaştı. Kendi duygusal sözleriyle, Tanrıöğen'in sağlığına kavuşmasını diledi ve onu sevgiyle anlattı.

Gold Film'den Resmi Açıklama Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Dizinin yapım şirketi olan Gold Film, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaparak oyuncunun bilincinin açık olduğunu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Settar Tanrıöğen'in Sağlık Endişesi Oyuncunun Geçmişteki Kalp Krizi

Haberde ayrıca, Settar Tanrıöğen'in 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde daha önce de kalp krizi geçirdiği hatırlatıldı. Bu nedenle, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişeler daha da arttı.

Settar Tanrıöğen'e Destek Mesajları Dostları ve Hayranlarından Dualar

Settar Tanrıöğen'in oyunculuğa ne zaman geri döneceği ise merak konusu oldu. Oyuncunun sevenleri ve dizi izleyicileri, onun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve tekrar setlere dönmesini umut ediyor.

Öte yandan Settar Tanrıöğen, başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'nde de kalp krizi geçirmişti.