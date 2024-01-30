1300 metrede eşsiz bir macera, dağcıların -14 derecede zirve deneyimi

Balıkesir Çataldağ'da Zorlu Bir Tırmanış

Balıkesir'in Çataldağ'ı, üç profesyonel dağcı için unutulmaz bir maceraya ev sahipliği yaptı. 1336 metre yükseklikteki bu zorlu zirve, dağcıları -14 derece soğukta ve şiddetli fırtınada ağırladı.

Dondurucu Soğukta Bir Gece

Dağcılar, zirveye ulaştıktan sonra 300 metre yükseklikteki bir uçurumun kenarında çadır kurarak geceyi burada geçirdiler. Şiddetli fırtına ve dondurucu soğuğa rağmen, bu cesur sporcular, zirvede kalmayı tercih ettiler.

Çataldağ'ın Eşsiz Manzarası

İsmet Şentürk liderliğindeki ekip, Çataldağ'ın eşsiz manzarasını gözlemlemek için bu zorlu yolculuğa çıktı. Şentürk, Çataldağ'ın Türkiye'nin ikinci jeoparkı olduğunu ve granit yapısıyla dikkat çektiğini belirtti. Kış mevsiminde bu bölgeyi ziyaret etmenin, doğanın muhteşem güzelliklerini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Doğanın Harikaları

Dağcılar, zirvede geçirdikleri gece boyunca, ağaçların, kayaların ve sisin oluşturduğu etkileyici manzaraları gözlemlediler. Şentürk, bu doğal oluşumların kendilerini hayrete düşürdüğünü ve unutulmaz anlar yaşattığını ifade etti.

Adrenalin ve Doğa Tutkusu

Bu maceraperest dağcılar için, zirvede geçirilen gece sadece soğuk ve fırtına ile mücadele etmek değil, aynı zamanda içlerindeki adrenalin tutkusunu tatmin etmek anlamına geliyordu. Şentürk, zorlu hava koşullarına rağmen, bu deneyimin kendileri için büyük bir tutku olduğunu belirtti.

Balıkesir Çataldağ'da gerçekleşen bu macera, doğa sporları ve dağcılık tutkunları için ilham verici bir hikaye. Bu cesur dağcılar, zorlu koşullar altında bile doğanın güzelliklerini keşfetmenin ve yaşamanın mümkün olduğunu gösterdiler.